Sandro Rosell, ex Presidente del FC Barcelona, a juicio: se le acusa de tráfico de órganos humanos

Entre los años 2010 y 2014, Sandro Rosell pasó cerca de dos años en prisión preventiva tras ser acusado de blanqueo de capitales. Fue absuelto en el año 2019 y un año más tarde, el que fuera Presidente del FC Barcelona emprendió acciones legales contra el Estado por responsabilidad patrimonial tras pasar casi dos años en prisión preventiva. Tras unos años muy convulsos, ahora, el empresario habla largo y tendido con su buen amigo, Risto Mejide, en el 'Chester'. Lo hace sobre su paso por la cárcel, además de la acusación que todavía tiene pendiente. La Fiscalía le acusa de tráfico de órganos humanos.

Sandro Rosell asegura que antes de su primera detención, él notó que había cierto interés en él y una "persecución" contra su persona: "Hay querellas por un tubo, que empiezan los fiscales a acusarme de oficio. Piensa que yo he tenido 5, hasta ahora seis, de los que me ha acusado la Fiscalía. De los 6 casos que me piden penales, penales, vamos a llamar prisión, 5 he salido absuelto. Aún me queda uno pendiente, que me acusa la Fiscalía por tráfico de órganos humanos", comienza diciendo el ex Presidente del equipo azulgrana.

Sandro Rosell revela el motivo por el que se acusa de tráfico de órganos humanos

"¿Tendrá una base esa acusación?", le pregunta Risto Mejide que se ha quedado sin palabras al escuchar su confesión. "Una llamada de una persona que estaba enfadada con un jugador que tenía el Barça. Él estaba enfadado y me dice a este que le hemos salvado la vida, no sé qué. Y en ese momento, como me estaban grabando, ya me estaba grabando la Guardia Civil, usan esa conversación para hacer piezas separadas para imputarme cuando yo ni hablo ni respondo ni nada. Lo hace una persona", explica. Y se echa las manos a la cabeza y se pregunta: "¿Cómo vamos nosotros a traficar con una persona? Es una locura. Le hacen el trasplante en el Clinic de Barcelona que es la mejor institución de trasplantes del mundo. Tendría que ser cómplice mío para hacer una cosa de estas", añade.

"Cuando la juez escuchó lo que yo te acabo de contar pero un poco más extenso, lo archivó. Pero alguien de la Fiscalía consiguió que se reabriera y ahora lo tengo pendiente. Osea que tengo cinco absoluciones y ahora me queda una por tráfico de órganos humanos", sentencia con un rostro incrédulo por todos los acontecimientos que ha tenido que vivir en los últimos años.

El supuesto delito del ex Presidente del FC Barcelona

Estos supuestos hechos por los que se le acusan datan de 2012, cuando Eric Abidal, exjugador del club azulgrana, fue sometido a un trasplante de hígado para superar un cáncer. Al parecer, la Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron al menos cuatro llamadas telefónicas en las que el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell admite implícitamente haber “comprado un hígado ilegal”. Las conversaciones fueron remitidas automáticamente a la jueza que investigaba a Rosell por blanqueo de capitales y que decidió abrirle un expediente aparte, ya que podría ser considerado un delito de tráfico de órganos.

La supuesta compra del hígado se habría producido tras la recaída de Abidal en un cáncer que le fue detectado en 2011. En un primer momento, el entonces jugador fue intervenido del tumor con un resultado satisfactorio, que le hizo regresar a los terrenos de juego. Sin embargo, al año siguiente sufrió un grave empeoramiento y tenía que recibir un trasplante de manera urgente. El Barça reveló entonces que el hígado había sido donado por un primo del jugador, desconocido hasta ese momento, que respondía al nombre de Gerard y residía en Francia.