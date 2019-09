Las primeras fotos oficiales de la boda de Feliciano López y Sandra Gago

La boda de Feliciano López y Sandra Gago ha centrado la actualidad de la crónica social este fin de semana. La pareja se daba el «sí, quiero» el viernes, 20 de septiembre, en la Finca de la Concepción de Marbella. Una discreta ceremonia civil que se desarrollaba en la más estricta intimidad y en la que estuvieron rodeados de sus familiares y amigos.

Las primeras palabras de la novia

La mujer de Feliciano López ha utilizado las redes sociales para hacer partícipes a sus seguidores del día especial que ha vivido. «Ya me decían que pasaba rápido, que disfrutara.. Y así fue», ha contado.

«Fuimos inmensamente felices»

«Pasó volando y disfrutamos tanto que queremos volver a cada segundo que vivimos ayer. Fuimos inmensamente felices sintiendo la suerte que tenemos de teneros, de abrazaros, de bailar, reír y llorar con vosotros. Gracias de corazón. Dicho esto.. ¿Repetimos el año que viene?», concluye.

El álbum más íntimo de la boda

Sandra ha compartido unas bonitas y románticas imágenes del enlace donde se ve que la emoción se mezcló con la diversión.

El mensaje de Feliciano López

El tenista también ha hecho uso de las redes sociales para mandarle un emotivo mensaje a su mujer. «El camino es más o menos largo en función de quien te acompaña», comienza. «He leído muchas definiciones acerca de lo que significa la felicidad pero ninguna de ellas se acerca a lo que vivimos ayer junto a todos vosotros… eso es la FELICIDAD! Y dicen que compartida es doble, por eso ayer fue todo tan especial.. un chute de amor y de buen rollo en el ambiente que nunca vamos a olvidar», afirma.

Una romántica dedicatoria

«Sandra te lo dije en Londres delante de 10.000 personas y te lo vuelvo a decir, YOU ARE THE BEST. Gracias a G&S por poner a Sandra en mi camino…». Concluye con un «te quiero» y haciendo referencia a que desea más cumpleaños como este. Cabe recordar que la boda coincidió con el 38 aniversario del tenista.

Rodeados de sus mejores amigos

Después del hermetismo con que se vivió el viernes el enlace, finalmente los novios se han animado a mostrar imágenes de esta esperada boda, al igual que han hecho diversos los invitados.

Una radiante novia

Sandra Gago se decantó por un diseño clásico de Merche Segarra para Jesús Peiró. Lució dos looks nupciales: uno para la ceremonia civil y otro para la fiesta.

Un «sí, quiero» de cuento

Feliciano y Sandra ponen el broche de oro a su historia de amor después de un año y medio de relación. Un día importante para el tenista por partida doble, ya que se trataba de su 38 cumpleaños. Sin duda, una celebración que difícilmente olvidará.