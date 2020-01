Este jueves arranca en televisión una de las grandes sorpresas de la temporada, ‘La isla de las tentaciones’, el programa con el que Sandra Barneda vuelve a la pequeña pantalla tras una ausencia que ha aprovechado muy bien para desarrollar otros proyectos. «Estoy ilusionada porque hablar de las emociones de las parejas y el amor y de lo que nos ocurre a todos cuando estamos en pareja o no controlas lo que te está pasando es muy bonito», ha dicho la catalana en la presentación del formato, que se empieza a emitir este jueves 9 de enero.

Sandra Barneda se pone al frente de ‘La isla de las tentaciones’

Sobre asuntos del amor Barneda sabe un rato y por eso recomienda «evitar el significado blanqueador de la pareja, porque en la pareja suceden muchísimas cosas». Aunque en estos momentos está soltera, tras su ruptura con Nagore Robles de hace unos meses, Sandra asegura que ha pasado unas buenas fiestas.

«He tenido unas navidades muy buenas. A mí, las navidades siempre me revuelven un poco emocionalmente por ese efecto de la felicidad puesta en un neón, y al final te revelas y dices, pues no soy feliz, me encierro en casa. Y me ha ido muy bien y creo que el 2020, bajando las expectativas, lo recojo muy bueno».



No es para menos que opine así ya que además de ‘La isla de las tentaciones’ la periodista está rodeada de nuevos y emocionantes proyectos. Este año «trae nueva novela, lo que a mi me llena de ilusión. Voy a seguir con el YouTube, por supuesto, que es un proyecto personal que a mí me muchísimo y otros proyectos que van a venir», cuenta satisfecha.

Sobre el amor tampoco tiene problemas en hablar y explica que no le cierra las puertas. «No, creo que es un tema más de aceptar dónde estas y creo que no es por un tema amoroso ni de corazón ni nada. Pero estoy feliz. Una nunca se cierra al amor, creo que por mucho que tenga… no puedes cerrarte porque cuando te enamoras, te enamoras«.

Para terminar, quiso dejar claro que nunca existió la opción de que ella se pusiera al frente de ‘MYHYV’ durante la baja maternal de Toñi Moreno, un puesto que ha recaído sobre los hombros de Nagore Robles, algo de lo que está orgullosa.