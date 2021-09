Este lunes y martes en la noche, Telecinco emitió un adelanto de ‘La última tentación’, la secuela del programa de ‘La isla de las tentaciones’ donde algunos de los protagonistas de ediciones anteriores volverán a República Dominicana. La idea es que vuelvan a verse las caras con sus «cuentas pendientes», quienes también habrán viajado hasta el paraíso. Aunque todavía no hay fecha de estreno, sí que hemos podido conocer a las parejas que pondrán a prueba su amor y a las «cuentas pendientes» que intentarán perturbar la estabilidad de las mismas. Al frente de este nuevo programa volverá a estar Sandra Barneda, que también estuvo en las dos últimas ediciones. Durante este verano, la presentadora viajó hasta la República Dominicana y ahora, una vez emitido el adelanto, ha reflexionado tras ese viaje.

Sandra Barneda se confiesa tras su último viaje a la República Dominicana

Tal y como hemos dicho anteriormente, una vez emitido el avance, Sandra Barneda ha reflexionado sobre el último viaje a República Dominicana. Ha compartido una fotografía y un texto recapacitando sobre la importancia de conocerse mejor a uno mismo: «Hoy podréis ver un nuevo avance de La Última Tentación, tengo muchas ganas de que llegue el estreno definitivo. 🙌🏻 Os puedo contar que mi estancia en la isla me ha hecho reflexionar sobre la importancia de conocerse uno mismo, pero de verdad, en profundidad. La vida es un continuo desequilibrio de equilibrios. ⚖️», ha comenzado diciendo.

Posteriormente ha dado paso a un sinfín de preguntas para las que, a día de hoy, parece que no tiene respuesta: «¿Dedicamos realmente tiempo a ello? ¿Preferimos quedarnos con las apariencias? ¿Por qué, si pueden ser engañosas? ¿Por qué no profundizamos más en nosotros? ¿Porque da pereza? ¿Miedo? ¿Por qué no profundizamos más en los demás? ¿Por el mismo motivo? ¿O porque nadie está dispuesto a ofrecer más? ¿Tampoco tú? 🤔». En la reflexión de Sandra Barneda ha lanzado un mensaje final que da mucho que pensar: «Siento que algo se ha despertado dentro de mí. Siento que tengo que hacer algo…«. ¿A qué se referirá la presentadora? ¿Está en sus planes dar un giro radical a su vida? ¿Se referirá a nivel profesional o también personal?

La presentadora está aprendiendo a conectarse con ella misma

Sea como fuere, lo cierto es que Sandra Barneda está feliz de que su trabajo le dé la oportunidad de conectarse con ella misma. Y así lo ha hecho saber a sus más de 600.000 seguidores. Ahora, tal y como ella dice, parece que es momento de tomar decisiones sobre su vida y enfrentarse a nuevos retos. Lo cierto es que la presentadora, con mucho esfuerzo y dedicación, está consiguiendo todo lo que se propone.