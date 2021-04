Sandra Barneda imparte cursos para aprender junto a ella técnicas de comunicación, sin embargo, se ha visto obligada a rebajar su precio a la mitad.

Sandra Barneda es una mujer todoterreno a la que el ámbito profesional le sonríe. Desde que fichara por ‘La isla de las tentaciones’ la presentadora ha arrasado en cuanto a audiencia se refiere, todo un logro del que puede presumir y que le puede abrir más puertas en su carrera. Su destreza delante de las cámaras le sirve para conseguir más proyectos, el último de ellos impartir cursos a otros alumnos. A pesar de que no comienzan hasta el 10 de mayo, ya se han anunciado a bombo y platillo y gracias a ellos podrás aprender ‘el arte de comunicar’ de mano de la presentadora. Si bien hace algunos meses solicitaban por ello un total de 1000 euros, ahora están casi a la mitad, en concreto por 597. Prometen convertirte en alguien original y no en la copia de nadie y todo ello por un precio mucho más rebajado que el anterior.

En este curso que comienza en solo unas semanas, Sandra Barneda te dará técnicas para preparar discursos, para captar la atención de los presentes y para hablar con seguridad. ¿Cómo? Pues a través de 6 módulos que se darán online y cuyo fin es formar a todos aquellos que se quieran inscribir en esta escuela en la que, además, podrán disfrutar de una masterclass junto a Sandra. Se desconoce el número de plazas que quedan libres, no obstante, a día de hoy el plazo está abierto, por lo que todavía no se ha colgado el cartel de ‘no hay entradas’.

Se pueden adquirir a través de una página llamada ‘Tell Your Story Lab’ y en ella también puedes encontrar otros cursos que te darán tips para iniciarte en el mundo de la escritura, un terreno en el que se desenvuelve a la perfección y es que cabe recordar que ya ha publicado más de cinco libros, los cuales, por cierto, tienen excelentes críticas. De este modo, queda claro que Sandra Barneda se adapta a las circunstancias, así como al momento económico que vive nuestro país. Aunque hace algunos meses los precios por curso eran más altos y no aptos para todos los bolsillos, la presentadora ha hecho unos cambios y los ha convertido en más asequibles. Por el momento, hay cuatro cursos disponibles y todo apunta a que su objetivo es continuar con ellos, lo que demuestra que Sandra cree a pies juntillas en aquello de «no hay que poner todos los huevos en la misma cesta».

De momento, es una incógnita cuál será el siguiente programa de televisión que contará con Sandra Barneda como presentadora. Aunque es cierto que hace unos meses vivió una etapa complicada al no contar con proyectos a la vista, desde que conduce el reality de ‘La isla de las tentaciones’ no ha dejado de estar presente en la televisión. Sandra Barneda se ha convertido en una apuesta segura para la cadena y un rostro muy querido para la audiencia, prueba de ello, los excelentes datos que cosecha. Feliz con su triunfal trayectoria, la catalana no deja de crecer en lo que a su trabajo se refiere.