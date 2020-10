La presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ ha recibido la mejor de las noticias después de haber sido finalista al Premio Planeta 2020 con su novela, ‘Un Océano para llegar a ti’.

«Una noche inolvidable en mi vida», empezaba diciendo feliz y agradecida Sandra Barneda en su Instagram después de haber sido finalista al Premio Planeta 2020 por su novela, ‘Un océano para llegar a ti’. «Ser finalista del Premio Planeta me emociona y me llena de satisfacción. Me siento plenamente feliz y agradecida por todo el cariño recibido», decía muy contenta con esta gran noticia que ha recibido.

«Compartir la noche con otra mujer y gran autora como Eva García Sáenz de Urturi me complace. Ahora sólo queda que ‘Un Océano para llegar a ti’ llegue a vosotros, los lectores que fielmente año tras año, y libro tras libro, me habéis acompañado siempre. Deseosa e impaciente para que llegue a vuestras manos y disfrutéis de la historia. «Sólo hay algo más grande que la voluntad, el amor», terminaba diciendo.

Sandra Barneda comentaba en la rueda de prensa qué tipo de novela había escrito: «No es una novela autobiográfica y decidí escribirla porque necesitaba hablar y crear una historia de algo de lo que se hablar muy poco que es de las pérdidas y cómo nos cambian. Los escritores no siempre escribimos sobre lo que nos ocurre, pero sí utilizamos parte de nuestro laberinto emocional y esa es nuestra paleta de colores»,explicaba. La presentadora, ha ganado un premio dotado con 150.250 euros por haber sido la finalista de este premio. La ganadora al premio ha sido Eva García Sáenz de Urturi con su novela, ‘Aquitania’.

Un gran momento profesional para Sandra Barneda

Este premio llega justo cuando Sandra Barneda es una de las personas del momento. Y es que su éxito como presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ es innegable. Sandra tuvo que irse en verano a República Dominicana para grabar la segunda temporada de este ‘reality’ después de que fuera elegida como sustituta de Mónica Naranjo.

Ella misma hablaba hace apenas unos días de cómo ha vivido esta experiencia. «No hay nada pactado, todo es real. He estado yo y me comprometo. Televisivamente es brutal», vaticinaba sobre la segunda edición. Ha añadido que lo había pasado mal porque no podía interactuar con los diversos participantes. En esta nueva entrega, ha visto cómo todas las parejas llegaban con mucha seguridad, pero «en menos de 24 horas todos estaban temblando».

Sandra ha confesado que ya le habían advertido: «Todos me dijeron: Esto es muy duro». Algo que ha podido comprobar en carne propia. «Todos dicen que es un crecimiento, pero es un sufrimiento porque ves a tu pareja de una manera que no la has visto antes. Es una locura». Uno de sus retos profesionales más difíciles: «No lo he pasado tan mal…».

Sin embargo, también ha sido enriquecedor a nivel personal. Una de las cosas esenciales que destaca es que «en el amor todos somos frágiles. No lo controlas». Ha explicado que a pesar de que en ocasiones se intente fingir otra imagen, es casi imposible: «He aprendido que no hay coraza».