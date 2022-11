Samantha Vallejo-Nágera ha tenido que pasar por quirófano, tal y como ella misma ha dado a conocer por sorpresa en sus redes sociales. La jurado de ‘MasterChef’ ha preferido guardar a modo de secreto su intervención, para así no preocupar a sus seguidores y que las insistentes preguntas no le pusiesen nerviosa, pero una vez en el hospital, tras la operación, no ha tenido reparo alguno en dar todos los detalles, así como informar de cómo se encuentra tras ponerse en las manos de un cirujano: “El viernes me operé por fin de la rodilla, gracias al Doctor Manuel Leyes y su equipo por cuidarme tanto. Ya estoy deseando empezar con la rehabilitación para estar a tope lo antes posible”, escribe la experta repostera desde la cama del hospital en el que ha tenido que ser intervenida.

Todo hace indicar que Samantha Vallejo-Nágera tenía muchas ganas de someterse a esta operación de rodilla, seguramente porque esto le supondría una mejora en su día a día. Es por ello que posa dos días después de ser intervenida haciendo el signo de la victoria levantando dos dedos se su mano, aunque en el rostro se le puede leer que no ha sido un camino de rosas. Eso sí, parece que se ha sentido como en casa, no solo por sentirse cuidada en todo momento por el equipo médico, sino por haber podido llenar de color la habitación del hospital, pues cuenta con su propia funda para la almohada con motivos florales a juego con una mantita roja y fucsia que daba vida y color a una escena que bien podría ser más lúgubre.

Como cabría esperar, el mensaje de Samantha Vallejo-Nágera dando a conocer que ha pasado por quirófano ha venido seguido de un sinfín de mensajes de sus seguidores. Todos le dan ánimos en el proceso de recuperación, le piden que se cuide mucho y le desean lo mejor cuando pueda al fin salir del hospital y retomar su vida. Así han hecho muchos amigos famosos, como es el caso de Bibiana Fernández, que le pide “ponte bien pronto” o su hermano, Colate, que solo le ha dedicado un “ánimo”, porque seguro ha tenido oportunidad de conocer cada detalle hablando personalmente con ella.

La chef más popular de nuestro país también ha recibido numerosas visitas en el hospital, pero quizá la más significativa y la que más le ha ayudado a evadirse un poco en su recuperación ha sido la de su hijo Roscón. El pequeño ha querido tener un detalle con su mamá ahora que está en el hospital y le ha hecho él mismo una corona para que pueda recordarle en su convalecencia. No sabemos quién le ha regalado el impresionante escalope del que ha presumido en las redes sociales y del que seguramente dio buena cuenta, pues no es la comida habitual del hospital, pero a juzgar por las imágenes, el rostro se le ha iluminado y parece que ahora la rodilla le duele menos. Un filete de tales dimensiones lo cura todo.