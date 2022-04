Pilar Rubio ha pasado unos días de lo más movidos. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha hecho muchos planes para celebrar el cumpleaños de su marido, Sergio Ramos. Primero fue visitar con toda la familia el parque de atracciones Disneyland París -al que no habían ido todavía desde que se instalaron en la ciudad francesa- y después disfrutar de una romántica cena con el futbolista para que este soplara las velas y así cumplir con la tradición de los cumpleaños.

Esto ha hecho que salga de su rutina y que no haya podido hacer todo el deporte que le hubiese gustado. Además, ha comido alimentos que no suelen estar en su dieta habitual. Por este motivo, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ estaba deseando retomar su rutina de ejercicios, los que le permiten estar en forma. Pilar Rubio lleva años incluyendo la buena alimentación y el deporte en su día día, y esto es algo que se nota en su cuerpo. Lo ha convertido en un modo de vida y no puede estar más orgullosa de los resultados.

Nada más ha encontrado hueco en su agenda después de planes que no podía declinar, Pilar se ha metido en el gimnasio y ha incluido una nueva tabla de ejercicios. «Vamos a activar un poquito 💪💥», ha escrito Pilar junto a un vídeo en el que vemos cómo trabaja con máquinas y con pesas.

Pilar Rubio trabaja su cuerpo tras unos días de excesos

Han sido unos días de excesos, pero Pilar ha vuelto al gimnasio de casa (que parece ser la de Madrid) para quemarlos. La colaboradora de televisión controla perfectamente los ejercicios en máquina para fortalecer los cuádriceps. No ha olvidado muscular aún más sus bíceps y su espalda, así como hacer remo, un ejercicio muy completo, fundamental para fortalecer la espalda.

Con una barra con discos de 10 kilos en cada lado, Pilar ha hecho sentadillas para muscular las piernas. En un banco se ha tumbado para muscular los isquios. Una rutina que ha mostrado en sus redes sociales para ayudar a los seguidores que quieren empezar a hacer deporte. Se trata de una tabla de ejercicios muy completa para trabajar tanto el tren inferior como el superior.

Una rutina muy completa para tonificar todo el cuerpo

Han sido unos días de salir de la rutina para Pilar Rubio. Este pasado jueves, se iba a celebrar el cumpleaños de su marido a un restaurante. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ compartía unas imágenes de esta cita tan romántica con su marido. En una de ellas vemos a la pareja posar para la cámara mientras brindan con unos cócteles azules, que además de contener alcohol, también podrían tener mucho azúcar. Aunque podrían haber elegido los platos más sanos de la carta, al final comer fuera hace que te salgas de tu dieta.

«Felicidades mi amor @sergioramos ❤️🎂 Tenemos mucho que celebrar, mucho más que un cumpleaños, pero por ahora solo te voy a robar un deseo en este día, y es estar felicitándote muchos, muchos años más. Te queremos con locura ❤️❤️❤️❤️», escribía junto a las instantáneas que ha compartido del plan romántico que han hecho para este día.

Una celebración familiar de lo más divertida

Hace unos días celebraron este día con la compañía de sus hijos, con los que se fueron al parque Disneyland París. Aunque ha sido un año complicado para Sergio Ramos -las lesiones lo han mantenido mucho tiempo en el banquillo-, el futbolista no duda en aprovechar al máximo los días libres que tiene para estar con su familia. Ha sido una visita increíble y han hecho gala de lo bien que se lo han pasado en las redes sociales. Pilar y Sergio se han montado en muchas atracciones con sus pequeños. Las caras de sus hijos lo decían todo. Y es que no hay nada que haga más ilusión a los niños que visitar el parque de Disney en la capital francesa.

