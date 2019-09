2 La vida antes del éxito

¿Qué echas de menos de tu vida antes del éxito?

Mira lo primero que se me vino a la cabeza obviamente es que como estos años he estado concentrado en mi trabajo y viajando mucho, pues tuve que dejar muchas cosas en Italia como mi familia, mis amigos… La verdad es que perdí muchas amistades e las que tenía en Italia, pero me di cuenta de que las amistades reales sí quieren, se quedan. Este trabajo te obliga a darte cuenta de qué amistades merecen la pena y cuáles no. Por eso hay que saber aprovecharlo.

¿Ahora valoras más las cosas?

Sí, seguramente. Aprendí muchísimas cosas estos años en lo personal. Lo de las amistades, obviamente, porque te das cuenta de las personas que están cuando se las necesita. También aprendí a aprovechar las oportunidades. Ahora, por ejemplo, que estoy aquí en España van a venir mis padres a verme ya que a mí me es imposible ir a verlos a Italia. No veo el momento de abrazarlos.

A veces los padres son los mejores jueces con los hijos. ¿Ellos qué opinan? ¿Que cantas mejor que actúas o que actúas mejor que cantas?

Ellos prefieren que me dedique a la música porque saben de dónde vengo y qué es lo que me apasiona de verdad. Ellos saben que estoy más feliz cantando.

¿Descartas, de momento, seguir en el mundo de la interpretación?

No lo voy a descartar nunca porque es algo que me gusta mucho, pero es que ahora me he tomado una pausa porque me quiero concentrar en la música que necesita su tiempo.