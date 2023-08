Rubiales se disculpa por tocar "sus partes" frente a Letizia: "Pido perdón a la Reina"

Luis Rubiales debía reaparecer en la asamblea extraordinaria celebrada en la RFEF y así lo ha hecho este viernes 25 de agosto. En su discurso en el que comenzaba pidiendo perdón a la Reina Letizia y a su hija, la Infanta Sofía, tras su comportamiento en el palco durante el Mundial, donde se tocó de manera efusiva sus partes íntimas. Consciente de que no solo su beso a Jenni Hermoso le hacía acaparar titulares, se dirigía a su Majestad para excusar su actitud tras ganar la Selección Española de Fútbol Femenino el Mundial frente a Inglaterra. "Fue desafortunado", reconocía. Consciente de todas las críticas recibidas por lo que se ha catalogado como "algo obsceno y completamente fuera de lugar", daba un paso al frente.

Luis Rubiales reaparece tras el tsunami

"Es un momento en el que ha generado una gran expectación. Este es el órgano que me eligió y en el que debo dar todas las explicaciones. Quiero dar las gracias a todos y muchísimos los mensajes, llamadas y apoyos recibidos. Hay mucha gente que, aunque silenciada, me está apoyando...diría que más que en contra. Quiero pedir perdón por un hecho que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo", comenzaba diciendo. Poco después explicaba lo sucedido en el palco de personalidades.

"Quiero pedir perdón sin condiciones por los hechos que ocurrieron en el palco. En un momento de euforia en el que me agarré mis partes. Pero quiero mirar a Jorge Vilda. Hemos pasado por mucho en estos años. Tú has pasado lo mismo que lo que me están haciendo ahora a mi. Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primer momento miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de 'ole tus huevos'. De nuevo tengo que pedir disculpas a la Casa Real, a la reina y a la Infanta. Es un hecho poco edificante. Mi más sinceras disculpas. No me justifico", añadía.

Un gesto que, en cambio, no ha tenido con Jenni Hermoso. Aunque reconocía haberse equivocado, insistía en que lo sucedido fue "espontáneo, muto, eufórico y consentido". "Es un asesinato social y no voy a dimitir", repetía sin cesar en un discurso pronunciado en la RFEF. Pero, ¿qué sucedió exactamente ante la Reina y otros invitados al palco? Lo recordamos. Luis Rubiales tras el golazo de Olga Carmona que ponía a España a la cabeza del marcador en la final del Mundial, se llevó su mano a los genitales. A muy poca distancia estaba Doña Letizia y su hija, quienes sí mantuvieron la compostura.

1 de 3 Por otro lado, ha justificado su beso a Jenni Hermoso: "Fue consentido" 2 de 3 Han sido muchos los que han pedido su dimisión 3 de 3 Pero él se ha negado en rotundo a dar ese paso