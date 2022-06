Rosario Mohedano prometía dar detalles sobre su juicio por la ‘Operación Deluxe’ con la productora de televisión La Fábrica de la Tele. Ni ella ni su marido, Andrés Fernández quisieron hablar con ningún medio de comunicación a la salida de los juzgados de Plaza Castilla, pero ninguno ha podido evitar que se conozca lo sucedido en su interior. Tal y como ha podido saber SEMANA, han reconocido los hechos, por lo que admiten que se ha filtrado información confidencial sobre ellos y, además, tienen que pagar a la pareja una gran cantidad de dinero. Aunque Rosario no quería avivar la polémica, finalmente lo ha hecho para responder a Isabel Rábago y dejar claro que a sus ojos «se ha hecho justicia».

La hija de Amador Mohedano está muy molesta porque se haya puesto en duda su dignidad y es que durante mucho tiempo aseguraba que lucharía porque entraran en la cárcel. Poco después de su cara a cara con La Fábrica se aseguró que habían llegado a un acuerdo extrajudicial millonario, sin embargo, SEMANA ha podido saber que sí hubo juicio y que en él la empresa ha pedido perdón a Rosario y su marido. Isabel Rábago alzó su voz para dar su opinión sobre Rosario Mohedano, a quien critica públicamente: «Decían buscar justicia, alardeaban de meter en la cárcel a todo el mundo y llegar hasta el final ante los Tribunales por su honor. Realidad: les ofrecen dinero y entonces callan, perdonan, ponen la mano para cobrar y eso del honor y Justicia para otro día. Te tienes que reír«.

Molesta con estas palabras, Rosario da detalles del juicio y se declara satisfecha con la resolución. «La abogada. ¿Tus amigos no te han dicho que ha habido juicio donde piden perdón y reconocen los hechos? Ahí estaban sentados todos esta mañana ante la jueza. Ya hablaré más adelante», dice la artista. Rosario Mohedano agradece el apoyo a todos aquellos que han estado ahí para ella estos años y asegura quedarse con que «después de ocho años se ha hecho justicia». Según ella misma «no ha sido un acuerdo y no ha sido extrajudicial», no obstante, no quiere dar más datos todavía. Quien no se ha mojado ni ha dado declaraciones al respecto ha sido La Fábrica de la Tele, al menos, de momento. Quizás sea próximamente cuando lo hagan, ya que este medio ha podido saber que además de reconocer los hechos, deben pedir perdón públicamente y pagar la multa máxima a la pareja.

Hace tan solo unos días Andrés Fernández dio una entrevista en la que pidió prisión para los miembros de La Fábrica de la Tele, una charla en la que dijo estar seguro de que saldrían condenados por un espionaje que él consideraba ilegal. «Por fin, después de tantos años, llega este juicio. La Justicia es lenta, pero llega. Acabarán en la cárcel, que es donde tienen que estar este tipo de personas. Van a salir condenados», comentó.