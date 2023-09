Rosario Mohedano está de celebración por partida doble. Este mismo 18 de septiembre, se celebraría el 79 cumpleaños de su tía, Rocío Jurado. La también conocida como “la más grande” ha sido un referente tanto a nivel artístico como personal para la hija de Rosa Benito. Es por ello que, en esta jornada tan especial, la cantante ha recibido un reconocimiento que ha querido compartir con sus 175.000 seguidores en Instagram.

“Vaya regalo me da la vida!! ♥️♥️♥️”, ha comenzado escribiendo Rosario Mohedano en el pie de una imagen en la que se refleja que ha sido galardonada con el Premio Latino Mejor Single al Empoderamiento de la Mujer. Un trofeo que se le ha otorgado con motivo del décimo aniversario de los Premios Latino y que ponen de manifiesto su gen artístico: “‘De qué vas’, premiada al mejor single al empoderamiento de la mujer en la entrega 10ª de los Premios Latino @premioslatino ♥️! No quepo en mí de lo feliz que estoy !! Gracias infinitas por este reconocimiento, sois vosotros los que habéis hecho posible esto!!”, ha señalado la hija de Amador Mohedano, visiblemente contenta por esta buena nueva en una fecha tan señalada.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos la intérprete ha reunido más de dos mil “me gusta” en la red social mencionada y un sinfín de comentarios de apoyo. Entre ellos el de su madre, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de ensalzar el papel de su hija frente al micrófono: “Felicidades mi vida, te mereces todo lo bonito que la VIDA te está dando 💝”. Además, la que fuera cuñada de Rocío Jurado también ha hecho hincapié en la importancia que tiene el día de hoy no solo para su hija, sino para toda la familia: “Tenía que ser hoy. 18 de septiembre 🥂🍀💝”.

Rosario Mohedano, ajena a la polémica y centrada en la música

Si algo refleja Rosario en sus plataformas 2.0, es que está plenamente volcada en su trayectoria profesional. Siempre que tiene oportunidad, la cantante saca a relucir su faceta artística para subirse a escenarios y demostrar que está dispuesta a seguir el camino de su tía en lo que a la música se refiere. Sin embargo, tanto ella como su madre en alguna que otra ocasión han recalcado que ser sobrina de Rocío Jurado es algo que ha afectado a su carrera, ya que las comparaciones suelen estar presentes y no siempre son favorables para la de Torrejón de Ardoz.

No obstante, cabe destacar que la hija de Rosa Benito siempre ha tenido muy presente en su vida el plano familiar. Dada la polémica que existe entre sus seres queridos y Rocío Carrasco, la artista siempre se ha posicionado a favor de los Mohedano y no ha tenido reparo en hacer pública su postura, pese a que eso la haya alejado cada vez más de su prima. Además, hace apenas un año aseguró a SEMANA que estaba muy sorprendida por las declaraciones que la ex de Antonio David Flores había hecho en su docuserie. Un testimonio que dejaba en muy mal lugar tanto a la familia como a la propia Rosario, cuyo distanciamiento con la madre de Rocío Flores es más que evidente.

1 de 5 Rosario Mohedano ha recibido una nueva noticia 2 de 5 Durante la celebración del 79 cumpleaños de Rocío Jurado 3 de 5 La cantante ha recibido un reconocimiento 4 de 5 Ha sido galardonada con el Premio Latino Mejor Single al Empoderamiento de la Mujer 5 de 5 Un logro que reconoce su impecable trayectoria musical