Rosario Mohedano no quiere entrar en ninguna polémica. Centrada en su trabajo como artista, la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito hace oídos sordos a todo lo que se cuenta sobre ella y celebra su nuevo éxito profesional. La cantante ha revelado que el próximo mes de noviembre cruzará el charco para actuar en dos escenarios emblemáticos. Una noticia que recibe después de que su prima, Rocío Carrasco, pusiera en entredicho su participación en ‘Rocío Siempre’, la última gala de Rocío Jurado junto a numerosos artistas. A pesar de que ninguno de los cantantes cobró por subirse al escenario en esa noche única para ‘la más Grande’, Carrasco mostró las pruebas que confirman que su prima fue la única artista que cobró por actuar sobre el escenario. Sin embargo, estas duras declaraciones contra ella no empañan el feliz momento profesional que atraviesa.

Ha sido la propia artista quien ha revelado las nuevas fechas que le harán cruzar el charco y llevar su música a Estados Unidos y República Dominicana: «Nuevas fechas y toda la ilusión del mundo. Gracias por tanto», escribía junto a las fotografías de los carteles de sus próximos shows. Su concierto de Nueva York, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre, ya lo tenía programado desde hace un tiempo, sin embargo ahora ha añadido dos fechas nuevas a esta pequeña gira por latinoamérica. Rosario Mohedano hará doblete los días 20 y 21 de noviembre en Santiago De Los Caballeros, en República Dominicana.

Rosario Mohedano, completamente al margen de lo que se dice sobre ella

«Tengo un sueño que no me deja dormir…», decía Rosa Benito tras la gran alegría que ha llegado a la familia después de las últimas declaraciones de Rocío Carrasco, que avivan la polémica contra su tía y su prima. Durante el programa de este lunes, la empresaria respondía a Rosa Benito: «La excusa en la primera parte del documental era que no sabían cómo esta. Hoy en día saben cómo he estado, cómo estoy y siguen tirando por lo que a mí más daño me podría hacer en un momento (…) Mala madre y madre hija. Ahí se sigue demostrando que ella sigue creyendo que eso me va a hacer daño y ya no, vida mía, ya podemos decir que los quedáis retratados sois vosotros. Queríais verme medicada en la cama y callada, ya no«, espetaba Rocío Carrasco.

Durante su última intervención en televisión, Rocío Carrasco, con facturas en la mano, también reveló que su prima se embolsó 3.000 euros por actuar en la última gala dedicada a Rocío Jurado. Sin embargo, en la factura que mostró ante las cámaras, los honorarios de Rosario Mohedano fueron a parar a la cuenta de su padre, Amador Mohedano, por lo que lo mismo su prima no era conocedora de que cobró en esta gala: «Chayo igual se está enterando de que cobró ahora, porque ella dio su cuenta personal al final, su padre quiso que la transferencia se hiciese a la cuenta de su empresa”. Así, la hija de Rocío Jurado deja abierta la posibilidad de que el dinero no llegase a las manos esperadas y se perdiese por el camino.