Rosario Mohedano: "Gloria Camila ha sufrido un maltrato público brutal"

Nosotros tenemos por sentencia que no pueden hablar de nosotros, pero porque hemos ganado un juicio, no es porque a mí me veten de repente. Yo gano un juicio y una de las cláusulas es que ya no se pueden meter ni conmigo ni con mi marido. Hace nueve años que me echaron de ese canal. Me fui sin hacer ruido y me reinventé. Pero yo no he dejado la televisión. He hecho Antena 3, Televisión Española, Canal Sur... y sigo haciéndolas.

¿Guardas rencor?

Yo no soy rencorosa, pero ahora aprendo absolutamente de todo lo que la vida me pone delante. Yo soy feliz amando a los míos y olvidando a esa gente que me ha podido hacer daño.