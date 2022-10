Rosalía lleva tres meses de gira con su Motomami World Tour y esto da para muchas anécdotas, imprevistos y sustos fruto del directo. Se le ha roto el tacón, ha perdido el ritmo e incluso se ha cortado el pelo por despiste sobre el escenario, pero parece que nada ha llamado la atención como el hecho de que ha sido golpeada por un peluche cuando se encontraba en una actuación en San Diego. Pero no es tanto el hecho de que un fan le tirase un detalle para que puediese llevárselo a su camerino y le acompañe durante su gira, sino más bien por la inesperada reacción que tiene la artista catalana para pedirle a sus seguidores que no le tiren más cosas al escenario por el riesgo que supone para su integridad física. Una petición que está justificada teniendo en cuenta lo sucedido.

La cantante se había citado con sus fans de San Diego en el CalCoast Credit Union Open Air Theatre, en el que se ha colgado el cartel de ‘no quedan entradas’ como así ha pasado en todos sus conciertos por España y también por Latinoamérica y como está sucediendo ahora por Estados Unidos.

Tanta es la pasión que despierta Rosalía entre sus fans que es habitual que le hagan regalos y le lances detalles con los que demostrarle su amor y admiración. Pero esta práctica conlleva unos riesgos y así le ha sucedido ahora a la artista, que acabó siendo golpeada por un peluche en plena cara, dejándola en shock y sin saber muy bien qué decir.

A Rosalía este golpe entre actuación y actuación no le sentó nada bien y después en sus redes sociales encontró las palabras que en un primer momento no puedo pronunciar. Lo hacía compartiendo el vídeo del momento en el que el peluche impactaba contra su rostro, dejándola boquiabierta: “Por favor, no tiréis cosas al escenario. Y si sois tan motomamis que las tirais igualmente, tiradlas en el lado opuesto al que yo esté”, pedía con mosqueó pero también con cierto humor, lo que ha sido muy aplaudido por sus fans, que seguirán tirando al escenario aquello que les plazca, pero quizá ahora tengan consideración con ella a sabiendas de que no le agrada.