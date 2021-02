Según ha podido saber SEMANA, ambos cantantes participarán juntos en un ‘single’ que verá la luz próximamente.

Buenas noticias para los seguidores de Rosalía. Según ha podido saber SEMANA, la cantante grabará en breve un tema con uno de los máximos exponentes del flamenco en nuestro país: Ramón Jiménez Salazar​, más conocido como Diego El Cigala.

La catalana, que se ha hecho internacionalmente conocida por mezclar estilos tan diversos modernos como el flamenco, el pop, el hip hop, la copla, la música electrónica o el trap, comenzó su carrera musical siendo considerada una auténtica revolución en el género. Ella misma ha reconocido que se ha inspirado en La Niña de los Peines, Camarón de la Isla o Niña Pastori. Incluso ha interpretando palos del flamenco como tarantas o seguiriyas. Pero lo cierto es que para los puristas de este arte nunca ha sido una verdadera artista flamenca. En todo caso, aflamencada… Y poco más.

El propio Cigala dejaba claro que su estilo está años luz de la esencia del flamenco. «Lo que hace no es un flamenco ortodoxo, tampoco es flamenco, pero estoy de acuerdo con que cada uno se lo curre a su manera, y ella se lo está currando muchísimo», revelaba en 2020 al diario ‘Última hora’. Dos años atrás, en 2018, ni siquiera le sonaba su nombre: «Es que no me entero de nada. No sé ni qué es eso del reguetón«, decía en una entrevista al diario ‘ABC’.

Pero está claro que en esta vida nunca se puede decir ‘de este agua no beberé’. Y al cantante se le ha presentado la oportunidad de hacer una colaboración musical con la artista española con más tirón en todos los rincones del planeta. Y ha dicho que sí. Porque flamenca o no, es innegable la repercusión internacional de la joven, que parece convertir en oro todo lo que toca.

Así, El Cigala cantará a dúo un ‘single’ con ella. Se desconocen aún los detalles de este dueto que, sin duda, causará un gran impacto tanto en la legión de seguidores de Rosalía (tiene 565.000 ‘followers’ en Instagram), como a los incondicionales del intérprete de ‘Lágrimas negras’ (que suma 110.000 seguidores en las redes sociales). Muy probablemente se trate de uno de los explosivos y bizarros cócteles que tanto triunfan entre sus fans: buenas dosis de ritmo, mucho ‘feeling’ y fusión, mucha fusión.

Rosalía, ganadora de dos Grammy, ha trabajado con grandes artistas como J Balvin, Daddy Yankee, Farruko o Bad Bunny. Su círculo de compañeros de trabajo son tan estelares como ella. Pero también su círculo de amistades es igual de grandioso. Entre las amigas de la cantante destaca Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, con la que entabló una especial relación en 2019. Eso sí, desde que la estadounidense dejó de seguir a la española se cree que ambas han puesto fin al buen rollo de antaño.