Rosa López: ¿se casa con su novio Iñaki?

Rosa López siempre ha manifestado su deseo de pasar por el altar con Iñaki García, el hombre que le ha robado el corazón, pero siempre ha dado largas cuando se le ha preguntado por ello. Ahora parece que va en serio y que la pareja se dará el "sí, quiero" tras más de cuatro años de noviazgo.

La propia Rosa López le contó la noticia a sus seguidores durante un concierto hace unos días. "Se lo contó a sus fans, enseñó un anillo y dijo: 'Este es el día más importante de mi vida'. Y señaló donde estaba Iñaki", ha revelado el periodista Ricky García en 'Fiesta'. De ser así, la pareja pondría el broche de oro a su relación de más de cuatro años.

Iñaki García, el hombre de su vida

Rosa López nunca ha ocultado su amor por Iñaki García. De hecho, ahora habla más abiertamente de su relación con él. Tal y como contó a SEMANA tiempo atrás, es el hombre de su vida y ocupa el segundo lugar más alto detrás de su madre. "Hablo poco de él, pero está detrás siempre, tiene miedo de que me caiga. Es muy bueno, algo cabezón pero noble y con las ideas muy claras. Mi niño es increíble y será para siempre si nos dejan", nos llegó a contar. Sobre una futura boda, en su momento la cantante relató a esta revista que sería un paso muy importante en sus vidas. Algo con lo que no querría vivir estresada.

El idilio de la que fuera ganadora de 'OT 1' con Iñaki García surgió de manera casual, durante la pandemia. Se conocieron cuando la cantante asistía a un concierto de Marta Sánchez. Él trabajaba en el evento y tuvo que ir a ayudarla a escapar de un grupo de fans. "Hubo un tumulto y él vino a rescatarme con otros compañeros, él me salvó, él fue mi ángel", aseguró entonces. Desde que se conociera su relación, es muy habitual verles juntos. Rosa López ha gritado su amor a los cuatro vientos por él en numerosas ocasiones y ha presumido de algunos de sus mejores momentos a través de las redes sociales. En sus últimas apariciones en televisión, la cantante ha dejado claro que no hace falta que pasen por el altar porque ya siente que está casada. No obstante, parece que han dado el paso de pasar por el altar y sellar su amor. A falta de la confirmación por parte de la protagonista, ahora las miradas están puestas en los invitados que acudirían. ¿Invitaría a Chenoa a su boda?