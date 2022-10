Recibir un premio a su carrera y, además, que fuera en su tierra, fue demasiado para Rosa López, quien no pudo reprimir las lágrimas en la VII edición de los Premios Latino, el festival de Cine y Música Iberoamericana, que se celebró en el teatro Isabel la Católica de Granada. La gala, patrocinada por SEMANA y presentada por la cantante Lucrecia, premiaba a la extriunfita por su destacada trayectoria.

Al subir al escenario para interpretar una canción y recoger el galardón, Rosa no pudo contener la emoción, sobre todo, cuando el público se levantó para darle una ovación. Posteriormente, ella bajó para besar a su madre, que se encontraba entre los espectadores.

“Estoy profundamente agradecida y orgullosa por este premio. He cantado Vacío, una canción sincera, de etapas de mi vida, justamente vacías. Desde ayer por la noche, dejó

de estarlo. La llenasteis de amor y de cariño. Una vez más, y como de costumbre, Granada me ensancha el corazón.

Os debo todo el calor que tengo. Las palabras se me van mientras me lleno de emociones ante lo que sucede a mi alrededor, ante lo que provocáis y hace que todo se me remueva. Como nunca me cansaré de decir, gracias por tanto, siempre. Os quiero”, dijo la artista al día siguiente.

Otros premiados en la gala

No fue la única granadina premiada, también lo estaba Kiki Morente (cuyo romance con

Sara Carbonero terminó hace unos meses) y que llegó a la gala junto a su madre, Aurora

Carbonell; también recogieron premios el coreógrafo Javier Castillo ‘Poty’, el cantaor Miguel Poveda y el bailaor Antonio Canales, entre otros artistas latinos.