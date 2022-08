Rosa Benito no puede respirar tranquila. En medio de todas las polémicas familiares en las que se ha visto envuelta, la colaboradora de televisión es la última famosa que ha denunciado un caso de suplantación de identidad en Internet. La exmujer de Amador Mohedano no se ha callado y ha hecho público que está siendo víctima de este delito.

Alguien se está haciendo pasar por Rosa Benito en Facebook, así lo ha explicado ella misma a través de su cuenta de Instagram. «Quiero denunciar esta pagina que se hace pasar por mí, yo jamas he tenido @facebook. Así que, por favor, quiero que se sepa que esta página no pertenece a ROSA BENITO, que soy yo. Gracias», escribe y muestra una captura de la cuenta en cuestión. Podemos ver que cualquiera podría caer en la trampa debido a que esta muestra una foto de perfil de la colaboradora y detalla que trabaja en ‘Ya es mediodía’ y vive en Madrid.

Se desconoce las intenciones del mismo, pero es una práctica peligrosa y corresponde con un delito, además alguien podría esconderse tras su nombre y apellidos para cometer un ataque cibernético. Para este tipo de personas las redes sociales se han convertido en el escenario ideal para cometer un delito, siendo muchos los famosos que han corrido su misma suerte, ejemplo de ello, Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Risto Mejide, Antonio Resines o Mario Vaquerizo. Los últimos han sido Íñigo Onieva y Bertín Osborne.

Lo cierto es que Rosa Benito está viviendo experiencias desagradables a través de las redes sociales. Hace unos meses, la colaboradora de televisión tomaba la decisión de abandonar Twitter a raíz de los continuos ataques que estaba recibiendo por parte de los seguidores de Rocío Carrasco. Ahora, tan solo utiliza Instagram para expresarse y compartir viejos recuerdos de su época con Rocío Jurado.

Rosa Benito volvió a desmentir a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha recordado un episodio muy doloroso para ella: la hospitalización de su madre en Houston. Rocío Jurado luchó contra el cáncer que padecía, unos meses en los que estuvo acompañada de su familia más cercana. Sin embargo, ahora son muchas las versiones que salen a la luz sobre lo sucedido allí. Mientras la hija de la artista ha explicado que era ella quien se quedaba por las noches junto a ella, otros familiares como Rosa Benito la desmienten. «No es una fotografía que me guste, me lleva a momentos de llanto, de angustia, de dolor, de incertidumbre, de miedo…para que ahora nos juzguen, cuando la que no estabas eras tú, ay señor… qué sabe nadie…qué sabe nadie», explicó la que fuera peluquera de «La más grande».