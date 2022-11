Desde hace unos meses, Rosa Benito ha dejado de aparecer con asiduidad en los platós de televisión, por lo que no ha tenido oportunidad de responder las distintas acusaciones que su sobrina, Rocío Carrasco, ha vertido sobre ella y su familia en la segunda temporada de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’. Ahora que el documental ha llegado a su fin, los protagonistas indirectos han ido tomando la palabra, como así ha hecho Amador Mohedano al cargar contra Fidel Albiac, y ahora también Rosa Benito, tras su susto en Estambul, que no está dispuesta a que su vínculo especial con Rocío Jurado sea puesto en duda en este proceso de reajuste de la historia.

Como ya no cuenta con el altavoz que supone un programa de televisión, Rosa Benito ha entendido las redes sociales como el medio por el cual poner los puntos sobre las íes. Aunque no quiere entrar en temas económicos y de herencias, lo que sí quiere dejar claro que su vínculo con Rocío Jurado era sincero y que no primaba un interés económico, como así se le he acusado en diversas ocasiones a lo largo de los últimos meses. Para negar la versión de Rocío Carrasco, la que fuese peluquera y fiel confesora de la cantante ha traído pruebas en formato libro y es que hay un escrito que despeja las posibles dudas sobre el amor que se profesaban las cuñadas después de tantos años compartiendo alegrías y penas entre bambalinas.

Si Rocío Carrasco echa mano a manuscritos del pasado para denunciar que su familia no se portó bien con Rocío Jurado ni con ella, Rosa Benito hace lo propio para desmontar su versión. Lo hace mostrando una carta de Juan de la Rosa, fiel secretario de la cantante, que le escribió durante su convalecencia en el hospital en plena lucha contra el cáncer en Houston. Una persona imparcial en esta batalla y que en su día quiso reconocerle a Rocío Jurado lo bien cuidada que estaba y cómo confiaba que se encontraba en las mejores manos cuando Rosa Benito estaba a su lado. Unas palabras que vienen a demostrar que, en la intimidad, la peluquera era más que una trabajadora para la artista, mucho más que una cuñada, sino también uno de los pilares fundamentales en su vida.

“Me tranquiliza saber que Rosa no se despega de tu lado. Cómo te entiende, cómo sabe lo que necesitas y lo que te gusta… Igual te da un masaje que te prepara una medicina que te hace la manicura o te arregla el pelo. Pero el valor más grande es el del amor que siente por ti, y ha sido tu mejor compañía”, le decía el secretario a Rocío Jurado para reconocer el importante papel desempañado por Rosa Benito. Una carta que después formó parte del libro que éste escribió sobre la artista, ‘Rocío de luna blanca’ y que vendrían a desmentir la versión mantenida por Rocío Carrasco de que Rosa tan solo tenía un trato profesional y que le interesaba tan solo lo económico y poco o nada lo personal.

No todos los que estaban con ellos pensaban lo mismo. Y tampoco los que han leído esto creen sus palabras, lo que le ha granjeado una nueva oleada de críticas por parte de los defensores de Rocío Carrasco. Unos ataques que han tenido respuesta: “Ayer, por algo que subí a mis historias, las desteñidas amargadas llenas de ira empezaron con insultos… Decirles que no me afecta, al contrario, que hablen, aunque sea bien. Pregunté de dónde había salido el artículo y me dijeron que era del libro que hizo Juan de la Rosa, así que antes de criticar informaron de dónde salen las cosas. Gracias”, sentencia.