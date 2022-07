Chipiona vivió este sábado 2 de julio uno de sus días más grandes gracias a la inauguración del Museo Rocío Jurado. Un acto en el que no faltó de nada, tal y como pudo vivir SEMANA en exclusiva, y que tuvo a Rocío Carrasco como a su gran anfitriona. Ahora, todas las miradas se centran en los miembros mediático de la familia de la empresaria. Rosa Benito no ha dudado en reaccionar a todo lo que estaba ocurriendo en la localidad gaditana y ha compartido varios mensajes en los que tira por tierra a su sobrina. Entre ellos, encontramos uno en los que vuelve a cuestionar su faceta como madre.

Rosa Benito ha reaccionado a la inauguración del Museo Rocío Jurado publicando una reflexión en sus historias de Instagram que ataca de forma directa a Rocío Carrasco. «Una madre entiende, perdona, olvida, sufre, llora y te defiende. Pero, sobre todo, te ama más que a ella misma”, se puede leer en la imagen. Una publicación que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales y que se ha hecho viral en cuestión de segundos. Pero su reacción no ha quedado ahí.

A lo largo de las últimas horas, Rosa Benito se ha encargado de compartir algunos de sus recuerdos más personales junto a La Más Grande y ha hecho hincapié en que siempre estuvo al lado de la artista, a pesar de las últimas declaraciones de Rocío Carrasco. Por otro lado, la colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ también ha compartido otro enigmático mensaje a partir de una antigua imagen en la que aparece junto a Amador Mohedano y Rocío Jurado con una sonrisa de oreja a oreja. «Mientras tú sepas quién eres, lo que has hecho, lo que has vivido, qué más da lo que el mundo hable de ti… que hablen… que hablen… ¡Eso quiere decir que seguimos cabalgando! Que te necesitan… que sin ti no son nada», escribía la peluquera.

Además, por si no fuera poco, Rosa Benito también compartía un vídeo en el que Rocío Jurado asegura que el gran amor que siente por su hermano Amador Mohedano y el gran apoyo qu era sido para ella durante su carrera. La artista señalaba entonces que era «su hermano del alma» y dejaba claro que lo quería como «productor, manager y hermano». «Me gusta ver este vídeo, oírla hablar… como lo dice… Como lo cuenta… Cuanto cariño, cuando amor, como da las gracias a quien siempre estuvo con ella», señala Rosa Benito.

Los miembros mediáticos de Rocío Carrasco no van a entrar gratis al Museo Rocío Jurado

Rocío Carrasco quiere que salga todo perfecto en la inauguración del Museo Rocío Jurado y por ello no ha mandado invitación para los miembros mediáticos de su familia. La hija de la cantante insiste en que es un día para celebrar y recordar a la de Chipiona y hace hincapié en que si Amador Mohedano y el resto de su familia quieren entrar deberán pagar su entrada a partir del 7 de julio «como todo el mundo». El museo se ha hecho por fin realidad y Rocío Carrasco cree que su madre estaría muy orgullosa de todo lo conseguido: «Estaría saltando, pegando brincos».