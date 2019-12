6 No quiere dejar la soltería, ¿o sí?

Recientemente, en el programa ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, Rosa Benito confesaba que se siente feliz en esta nueva etapa de su vida. «No quiero convivir con otro hombre… Llevo mucho tiempo separada. He vivido con una persona 36 años. Ya no podría vivir con otro hombre. Me quedo con la nueva Rosa que hay. Estoy bien sola». Quizás ahora que la miran de manera diferente salten las chispas y cambie de opinión…