Este viernes, Amador Mohedano se sentaba en el ‘Viernes Deluxe’ para responder a todo lo que su sobrina, Rocío Carrasco, ha contado durante los últimos meses. Sin embargo, momentos antes de entrar en el plató se encontraba en las inmediaciones de Mediaset con su ex, Rosa Benito. Hacía mucho tiempo que no se veían y el reencuentro no podía haber sido más frío. Y es que ni siquiera se saludaron cuando se cruzaron. Minutos después, el hermano de Rocío Jurado aseguraba que no había entendido que Rosa Benito no tuviera el detalle de saludarle después de haberse cruzado por las inmediaciones de Mediaset y se mostró sorprendido con la actitud de la colaboradora puesto que ha confesado que hace diez días le llamó por teléfono. Ahora, es Rosa Benito quien se pronuncia al respecto y lo hace muy molesta con su ex.

Rosa Benito estalla contra Amador Mohedano y aquellos que la tachan de manipularlo

La colaboradora de televisión se pronuncia en el programa para el que trabaja, ‘Ya es medio día’. Responde a todos aquellos que la tachan de manipular a Amador Mohedano. ¿Qué tiene que decir Rosa Benito? «A mí lo que me parece muy fuerte es que digan que yo tengo a Amador manipulado. Eso no es verdad y él sabe que no estoy mintiendo. Además, te voy a decir más Amador», cuenta visiblemente enfadada mirando a cámara. «A mí me cuentan que cuando yo salgo de aquí, que además después yo hablo con Miguel Ángel Nicolás, y le digo mira lo que me ha pasado y tengo una cámara, que es Antonio Lleida, el periodista», continúa explicando.

Rosa Benito ha contado lo que pasó el viernes en la tarde, minutos antes de encontrarse con su ex, Amador Mohedano: «Empieza (dice refiriéndose al mencionado periodista) a preguntarme por las imágenes que se están viendo, si estoy nerviosa y le digo que no. Y entonces quien sepa que hay una luz, sabe que estás cegado y no ves. Cuando yo bajo la rampa, Amador Mohedano, me cuentan que lo tienen parado esperando que yo salga de aquí de mi trabajo«, continúa explicando.

La colaboradora no entiende por qué la culpan a ella siempre de todo

Rosa Benito no da crédito a que la señalen a ella siempre como la culpable. Incluso ahora por no haber saludado a su ex. «Y yo me pregunto, ¿por qué se me echan a mi los perros? ¿Por qué Amador que está parado y sabe que yo salgo a las 9 de la noche no me saluda él a mí? Porque yo no le veo a él. No entiendo porque los perros me los echan a mí o las culpas me la echan a mí cuando a él lo tienen parado, con una azafata, esperando a que yo pase por ahí», cuenta.

