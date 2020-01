Rosa Benito está pasando por una de las etapas más dulces de su vida. La colaboradora de televisión se encuentra más feliz que nunca y no duda en compartirlo con sus seguidores. Sin embargo, este 11 de enero, es un día muy duro para la que fuera cuñada de Rocío Jurado. Benito ha querido dedicarle unas emotivas palabras a su madre en el aniversario de su muerte.

«¡Te quiero mamá! Marcaste el 11-1 de por vida en mi ser, no hay un solo día que no me acuerde de ti mamá. Te fuiste muy pronto, y siempre me pregunto, ¿porqué? Y no encuentro respuesta. Recuerdo esa madrugada tan triste tan llena de dolor… cuanto dolor!!! nos quedamos mis hermanos y yo, con tanto dolor!!! Y a la vez, con mucho amor!!!», ha recordado Benito a través de su cuenta de Instagram junto a una imagen de su madre.

De la misma forma, la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha resaltado el papel de su madRe en su vida y ha hecho hincapié en lo mucho que la echa de menos. «Gracias mamá por haber sido como fuiste, por esos besos constante ( por eso yo seré tan besucona). Gracias por esos TE QUIEROS continuos a tus hijos! Gracias por ser una madre maravillosa, esa fue la herencia que nos dejaste. Amor, mucho amor 💓Te quiero, nunca he dejado de quererte mamá», escribía emocionada.