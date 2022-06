La explosiva llamada de José Ortega Cano a su hija Gloria Camila reclamando a esta y a Ana María Aldón que dejen de enfrentarse y que le dejen «vivir tranquilo» sigue dando que hablar. Hace 24 horas, Carmen Borrego revelaba en ‘Sálvame’ que la diseñadora está «destrozada» y «al límite». Incluso destapaba que está cansada de que la hija del torero y la mujer de servicio manden más en su casa que ella. Pero estas afirmaciones no convencen del todo a Rosa Benito. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no está convencida de que lo que se está diciendo sobre ella sea del todo cierto. “Yo no vivo en esa casa. Sé, por lo que dice Ana María, que ella está feliz en esa casa. No entiendo lo de Carmen Borrego si es verdad que ha hablado con ella», ha explicado en el programa de Sonsoles Ónega.

Al parecer, Rosa Benito habla con conocimiento de causa, ya que conoce bien a Ortega Cano. Incluso ha tratado personalmente a Marina, la empleada de hogar de la casa del diestro y su esposa. Por ello ha aclarado en televisión por qué Marina es tan importante en esa casa: “Cuando se habla de Marina, que parece que manda más que ella. Marina es la persona de confianza, que ya estaba en su día cuando doña Juana… Cuando muere doña Juana se queda con Paco y luego pasa a José. Marina cuida de esa casa, de ese matrimonio, de ese niño y de todo lo que está en la casa. Es de la familia”.

«Ese golpe rotundo tenía que haberlo dado en casa», explica Ana María Aldón

A la madrileña le parece normal que José Ortega Cano está cansando de la situación que vive su familia pero no en la forma en la que ha pedido que paren “Ese golpe rotundo tenía que haberlo hecho en su casa, que está harto. ¿Qué a veces necesita ese micrófono para decir “no puedo más? Pero en su casa… Coge a Ana María o a quien tiene que coger y decir: Esto no puede ser. Es un hombre que está operado varias veces. Lo ves y se ve que es un hombre que está mal y que reconoce ‘esto me va a quitar la vida’.

Al escuchar las palabras de Rosa Benito, su compañero Iván García ha aportado otra versión de los hechos: “A mí lo que me cuentan es que Ortega llama la atención a Gloria y no a Ana María ni al entorno, pero al ver tan mal a Gloria, mete a todos en el saco”. La que fuera mujer de Amador Mohedano no entiende que un comentario de Gloria Camila haya causado tanta tensión en el hogar de Ortega Cano.