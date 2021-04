La colaboradora ha echado por tierra la versión de su sobrina sobre la manera en la que se enteró del fallecimiento de Pedro Carrasco.

Una vez más, Rosa Benito ha echado por tierra los testimonios de Rocío Carrasco en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En su documental, la hija de Rocío Jurado asegura que se enteró de la muerte de su padre porque Fidel Albiac se lo comunicó. Pero la colaboradora ha desmontado esta versión en el Fresh de ‘Ya es mediodía’. Allí ha contado que quien le dijo a su sobrina que su padre se había fallecido fue la chipionera.

Benito rememora «la muerte repentina» de Pedro Carrasco

Rosa ha aclarado cómo gran parte de la familia se enteró de que el expúgil había sufrido una parada cardiorrespiratoria con apenas 57 años. «Rocío Jurado se va a Barcelona con Ortega a recoger un premio, y eso se puede comprobar porque está en la hemeroteca. Yo voy a arreglarla y cuando vuelvo a mi casa me llama Juan de la Rosa para decirme que ha muerto Pedro Carrasco. Yo llamo a casa de Raquel Mosquera y me lo coge su hermano Miguel. Aahí ya escuché los gritos de Raquel y me di cuenta de que era así. Ella estaba destrozada, loca, porque fue una muerte repentina».

«Lo que yo sé es que Rocío se entera cuando está en el aeropuerto para irse, y llama a su hija. Esta está en El Corte Inglés con la madre de Fidel. Es normal que cuando ella se entera llame a su hija para decirle que su padre ha muerto. Eso es lo que yo sé. No coincide con lo que ella cuenta, que dice que se entera por Fidel. ¿Pero tú no crees que es más coherente que Rocío madre llame a su propia hija cuando se entera?», narraba la de Torrejón de Ardoz ante la atónita mirada de Sonsoles Suárez, presentadora del programa.

«Yo he estado con Rocío hasta el final»

Para la ex de Amador Mohedano, Rocío Carrasco miente en su docuserie: «Es más, yo el otro día dije que, relacionado con la demanda de los 1.000 millones de Antonio David, que yo he estado con Rocío hasta el final y ella no tenía esa preocupación que su hija cuenta en el documental. A mí por decir eso se me han puesto… Yo no soy dudosa de ser leal a ella. He estado con ella hasta que muere».

«Desde el día que ella sale a decir ‘Feliz cumpleaños’, jamás la vuelvo a escuchar hablar de esa demanda. Anteriormente sí la escucho llorar muchísimo porque creía que iba a perder esa demanda, pero una vez que su abogado Marcos García Montes le dice ‘Rocío, hemos ganado’, ella nunca más se vuelve a acordar de esa demanda. Por lo menos no lo hace partícipe a la familia, ni a su hermano, ni a mí, ni a su hermana, que estábamos 24 horas con ella», añadía.

Rosa Benito ha desmentido a su sobrina en lo relativo a la preocupación de Rocío Jurado ante la demanda millonaria que interpuso Antonio David contra ella. Según ha revelado, la cantante no murió preocupada por ese asunto. «No me consta, y no es que no me conste, es que pongo la mano en una Biblia para jurarlo. Ella gana en primera instancia y el recurso ante el Tribunal Supremo nunca le preocupó. Nunca. Pongo la mano ante la Biblia, porque soy muy católica, y te puedo asegurar que ella jamás me dijo nada de eso, y yo hasta la amortajé, he estado siempre con ella. Nunca jamás la oí ni quejarse ni decir que podía perder esa demanda. Jamás», decía.

«¡Estoy hasta aquí de la gente que critica sin saber!»

Por último, lanzaba una advertencia: «Relajaditos, que la que he vivido ahí también he sido yo. El otro día vi en ‘Cuatro al día’ a una señora dando a entender que yo solamente estaba con Rocío cuando iba a trabajar. ¡No, señora! Yo estaba con ella cuatro días de los siete que tiene la semana. Le recuerdo, señora, que antes de hablar tiene que saber que yo tenía una casa y unos hijos. Juan de la Rosa era secretario de Rocío, que tenía un sueldo todos los meses. Así que vamos a informarnos antes de tirar la bala. ¡Estoy hasta aquí de la gente que critica sin saber, por habladurías de otra gente! ¡No lo voy a permitir, por ahí no!».