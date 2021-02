La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha compartido una foto de un viaje que hizo a Roma junto a un mensaje que ha desatado las dudas sobre si podría estar enamorada.

Rosa Benito está viviendo un gran momento personal y profesional. En el terreno laboral, la colaboradora de televisión es desde hace un tiempo, una de las caras habituales de la sección del Fresh de ‘Ya es mediodía’. Esta oportunidad laboral la disfruta al máximo, a pesar de que a veces sea una de las protagonistas de los temas que se tratan en la mesa.

Esta buena sensación se traslada también al terreno personal. Y es que aunque no habla mucho de cómo es su vida ahora, es cierto que da pinceladas de cómo está en sus redes sociales. Esto es lo que ha pasado recientemente, cuando Rosa Benito ha desatado las dudas al compartir una imagen de cuando viajó a Roma. El texto que acompaña a la instantánea ha sido la causa de que muchos se pregunten si está enamorada.

«Aquí comenzó todo… 😍». Este es el mensaje que ha escrito Rosa Benito en sus redes sociales y que ha provocado una larga lista de comentarios. Sin añadir nada más que esas tres palabras y un emoticono de una carita con corazones en los ojos, la colaboradora hace ver que después de ese viaje a la ciudad italiana, empezó algo muy bonito. ¿Está enamorada Rosa?

¿Está Rosa Benito enamorada?

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. «Bonito sitio… para empezar!!!!!», «💙💙💙💙💙», «¿Una bonita historia de amor?», «Estupenda Rosa, estás muy quapa cada día 👏❤️», «Se te refleja en la cara que estaá enamorada y yo que me alegraría un montón», han escrito algunos de sus fans, que se alegran mucho por la etapa que está viviendo Rosa.

La etapa tan increíble que está viviendo se nota en las publicaciones que comparte cada día en sus redes sociales. Y es que su cara lo dice todo. El momento tan especial que atraviesa hace que esté viviendo cada buena noticia que recibe como haría una niña pequeña: «Que nunca muera la niña que llevamos dentro!». Esto se decía a ella misma hace unos días.

Orgullosa de su familia

A su buen momento personal hay que sumarle lo feliz que se siente por su familia, de la que siempre se muestra orgullosa públicamente. Hace unos días precisamente, Rosa Benito hablaba de su hijo pequeño, que está probando suerte como rapero y que se hace llamar ‘El Mohe’, como nombre artístico.

«Él no me deja que vaya a ningún concierto de él para que no lo relacionen. Él hace sus propios temas», ha dicho Rosa Benito orgullosa en el plató de ‘Ya es mediodía’. «No me sé ninguna letra. Es algo muy difícil, él está haciendo esto poco a poco. La primera canción que hizo la compuso después de su primer desamor. Yo le he dicho que no vaya a decir esas letras insultando. Él es muy tímido», reconoce.