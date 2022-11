Las palabras que Rosa Benito ha pronunciado este martes 1 de noviembre seguramente tendrán respuesta por parte de Rocío Carrasco. La ex de Amador Mohedano ha estado muy activa en sus redes sociales durante todo el día, donde no solo ha aprovechado para desmentir la versión que ha dado Rocío sobre lo sucedido en casa de su madre, Rocío Jurado, sino también para opinar sobre la nula relación que esta tiene con sus hijos, Rocío Flores y David. «Una persona que no quiere a lo que ha parido, no puede querer a nadie», dice. Unas declaraciones que prometen hacer ruido y con las que ha respondido a un usuario de Twitter que dice que Rocío Carrasco estaría estudiando junto a Fidel Albiac todo lo que dirá en un plató la próxima semana.

Aunque Rocío Carrasco ha desvelado no estar preparada para retomar el contacto con sus hijos, lo cierto es que han sido muchos los rostros conocidos que han dado su punto de vista públicamente sobre ello. Además de las declaraciones actuales de Rosa Benito, hace algunos meses ella se mojó sobre el mismo asunto y dejó claro que para ella no había excusas ni motivos para romper la relación con un hijo. «Una madre entiende, perdona, olvida, sufre, llora y te defiende. Pero, sobre todo, te ama más que a ella misma», espetó. Eso sí, este discurso ha ido dando giros a lo largo de los meses, en especial, mientras se emitía la docuserie de Telecinco en la que Rocío Carrasco era la gran protagonista. Nos remontamos al mes de mayo del pasado año por ejemplo cuando Rosa Benito estaba segura de que Rocío Flores y su progenitora acercarían posturas en algún momento, algo que a día de hoy no ha sucedido. «Lo que yo pienso es que el tiempo seguro que en algún momento los tiene que unir, son madre e hija… no sé cuanto, no sé cuanto pasará pero esa conversación la tienen que tener las dos», comentó.

En el mes de diciembre, siete meses después de este deseo no cumplido, Rosa Benito se mostró mucho más comprensiva con su sobrina. «Ella si es feliz como está…Yo no sería feliz, pero yo hablo por mí. Cada uno que tenga la forma de ser que tenga. ¿Pero a mí por qué me va a dar pena? Si ella es feliz sin sus hijos yo no soy quien para criticar su actitud», aseguró. De este modo dejaba claro que no iba a juzgar a Rocío Carrasco porque no viera a sus hijos, sin embargo, ahora ha vuelto a traer a la palestra un asunto espinoso. Rocío Carrasco no ve a su hija Rocío tras la agresión que tuvo lugar en el verano de 2012, un momento que supuso un antes y un después para madre e hija y cuya relación no ha vuelto a retomarse desde aquel entonces.

La relación entre tía y sobrina también está completamente rota. Prueba de ello que Rocío Carrasco anunciara que demandaría por lo penal a Rosa Benito después de que esta la acusara de falsedad documental en sus redes sociales.