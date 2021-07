Rosa Benito, de cena con Luis Miguel Rodríguez, ex de Ágatha Ruiz de la Prada

Es verano, y Rosa Benito está dispuesta a pasarlo bien. La colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ está sacando todo el partido del mundo a sus ratos libre. Así, ha disfrutado de una cena en compañía de unos amigos en un restaurante de Madrid. En la reunión se encontraba Luis Miguel Rodríguez, expareja de Ágatha Ruiz de la Prada. El empresario, más conocido como El Chatarrero, estuvo sentado al lado de la ex de Amador Mohedano en la velada. Eso sí, en la velada no estuvo solo. La de Torrejón y su acompañante compartieron mesa y mantel con la abogada Teresa Bueyes y Agustín Bravo.

Poco se sabía de los lazos que unen a Luis Miguel Rodríguez con la tía de Rocío Carrasco. ¿Son amigos? ¿Desde hace cuánto tiempo se conocen? ¿Tienen amigos en común? Son muchas las interrogantes que surgen a raíz de unas imágenes que resultan muy llamativas. Bien es cierto que el empresario madrileño dedicado al desguace se relaciona con personalidades de toda índole, incluidos rostros conocidos del papel couché. Sin embargo, es la primera vez que lo vemos en compañía de la que fuera cuñada de Rocío Jurado. Las fotografías de los dos cenando juntos resultan, como poco, sorprendentes, pues se desconocía el vínculo entre ellos.

En materia amorosa, tanto Rosa Benito como Luis Miguel son solteros. Son de la misma quinta (Rosa tiene 65 años y él, 64), pero no parece que sus corazones se orienten a un lugar común. La colaboradora no tiene pareja conocida, y ha reconocido en varias ocasiones que no tiene intención de volver a encontrar el amor de un hombre, pues prefiere centrarse en el afecto de su familia y sus amigos. Por su parte, Luis Miguel no descarta caer de nuevo en los brazos de Cupido. En ese sentido, está abierto a lo que la vida le ofrezca…

Dicen, incluso, que Luis Miguel no descartaría volver con Ágatha Ruiz de la Prada. Más aún desde que dejó caer que no le importaría dar comienzo a una segunda parte. La diseñadora, además, ha realizado unas declaraciones sobre su expareja, Luis Gasset, que no lo dejan en buen lugar como amante: “Cuando estábamos juntos siempre se sentía cansado, porque tenía mucho trabajo y había pasado la Covid. Pero, de repente, dejó de estar cansado para salir con todas mis amigas. Eso me sentó un poco mal», ha dicho. Y ha definido al empresario como “un poquillo pijo y me imagino que sabrá que no es un hombre súper apasionado”.

Tal y como están las cosas, es mejor no hacer cábalas y descartar la posibilidad de que surja el romance entre Rosa Benito y Luis Miguel. La suya ha sido una cita entre amigos. O eso es lo que parece. Basta con ver el vídeo para comprobar la cara de poco entusiasmo de la madrileña al salir del restaurante. Cero chispa, cero química entre ellos, ¿no creen?