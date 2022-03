Rosa Benito hace aproximadamente un mes reveló que la Policía Anticorrupción se había presentado en su domicilio. «La policía anticorrupción se han personado en mi casa. Yo no estaba, hoy he tenido muchas cosas que hacer en Madrid. Todo bien. Ya tienen mi teléfono, iré a declarar cuando me citen. Os iré contando. La investigación sigue su curso», dijo para sorpresa de todos. No dio más detalles, aunque hay quien dio por hecho que este asunto estaba relacionado con la ‘Operación Delux’, una trama de tráfico de información que ha salpicado a muchos famosos de la crónica social. Fue este martes cuando ella y Andrés, marido de Rosario Mohedano, se presentaron en el Ministerio del Interior con el fin de conocer de primera mano toda la documentación que tenían suya. «Hoy he ido a ver que tenían mío, la verdad que me he quedado descolocada de tanto que me han enseñado, he visto, oído (mío poco) de verdad con todo lo que hay pueden dormir tranquilos», ha escrito la ex de Amador Mohedano.

Sin mencionar a nadie, lo cierto es que Rosa Benito está satisfecha de todo lo que están descubriendo las autoridades. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ está segura de que la historia tendrá un final feliz y, por fin, podrán coger a aquellos que están detrás de la trama. «Mi madre decía, no te alegres del mal de nadie, pero de esta investigación si me alegro. Sé que falta mucho, pero en la vida todo llega», añade Rosa. Un post en el que en cuestión de horas ha sido muy apoyada por sus seguidores, entre otros, por Rosario Mohedano, quien les recuerda a ambos todo lo que les quiere, al igual que otros muchos anónimos que insisten a Rosa en lo importante que es la paciencia. «Se van a caer muchas caretas», «Todos tendrán lo q se merecen, el tiempo pone todo en su lugar», «Espero que la justicia sea implacable» o «A por ellos» son algunos de los comentarios de aquellos que se han querido pronunciar.

Rosa Benito, al igual que otros muchos famosos, han tenido que acercarse a dependencias policiales después de que alguien esté intentando obtener de forma ilegal datos de su vida personal. En calidad de afectados, han ido llamado uno a uno, tal y como ya sucedió con Belén Esteban, quien en ‘Sálvame’ atacó directamente a Gustavo González: «Me ha llamado la policía y me han informado de lo que tenías en tu casa mío. ¿Tú qué te crees que yo soy una delincuente? No tengo ni una multa de tráfico. Ni una multa de tráfico tengo, así que sea la última vez. Me da igual que me hayas pedido disculpas. Eso lo tenías en tu casa, mío y de otra mucha gente que trabaja aquí en este plató. Y me parece de muy mal compañero». Lo contó indignada, pero instantes después se tranquilizó y agradeció a los agentes haberle tratado tan bien. «Me llamó la policía y me dijo que me tenía que presentar. Fueron encantadores los agentes», espetó.

Te interesará saber...