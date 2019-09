6 Un bonito recuerdo de su historia de amor

Para Rodri, lo importante no es lo que ha pasado cuando su relación con Bea se ha ido al traste, sino todo lo bueno que ha vivido junto a ella todo este tiempo: “He vivido durante tres años una experiencia muy bonita, muchos recuerdos, muchas cosas buenas. Cosas que ni me imaginaba que podía vivir o hacerlo de esa manera. Son muchas sensaciones que al final siempre vas a recordar pase lo que pase”, confiesa el concursante de ‘Gran Hermano’.