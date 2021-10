Rocío Flores ha desvelado su opinión acerca de la actitud de Kiko Rivera y ha dicho el motivo por el que se siente identificada con él.

Los problemas familiares han llamado tanto a la puerta de Rocío Flores como a la de Kiko Rivera. En especial, en lo que respecta a la relación que mantienen con su madre. Una ruptura que ha provocado que copen titulares en multitud de ocasiones y, por ende, a ser preguntados por paparazzis en plena calle. Sin embargo, no llevan la presión mediática del mismo modo, siendo este fin de semana cuando el DJ estalló contra la prensa. «Estoy hasta la p… de estos de aquí abajo. Una cosa es que tú vayas un día porque te llaman o te ganes la vida de la manera que quieras, pero ser pesado o hacer este acoso como hacen ellos, no», dijo Kiko. Tras esta salida de tono, Rocío Flores ha revelado en qué se siente identificada con él y cuáles son los errores que cree que ha cometido.

Rocío Flores ha insistido en que no es fácil la situación a la que tiene que hacer frente diariamente, tampoco estar en boca de todo el mundo continuamente. A ella le sucedió cuando comenzó la docuserie, etapa en la que recibió muchísimas críticas por el desgarrador de su madre en televisión. Sabe lo que se siente, pero cree que Kiko Rivera se ha equivocado en las formas, aunque esté desbordado. «Yo no justifico las formas ni muchísimo menos porque no lo ha hecho bien, pero yo también como personaje entiendo que en un cierto momento no sepas cómo gestionar la situación, yo también lo vivo pero no justifico las formas. Sí que es verdad que en ciertos momentos de tu vida no puedas más y lo hagas de esa manera», ha dicho la joven en ‘El programa de Ana Rosa’.

La hija de Rociito tiene claro que Kiko Rivera es una persona vehemente que no cuenta hasta 10 antes de hablar y, además, considera que no está pasando por un buen momento. «Está claro que él es impulsivo, pero yo lo que veo es que es una persona que no está bien, no está pasando una buena situación», ha comentado Rocío Flores. Cree que estar en una mala época le lleva a fallar públicamente, por lo que le aconseja que se centre en él mismo. Esta ha sido para ella la verdadera solución, ya que cabe recordar que ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ le hizo mucho daño a nivel emocional. «Estoy tomando la perspectiva de centrarme en mí y en mi salud mental. Quiero poder tomarme esto de la mejor manera posible. Estoy en proceso, yo creo que todo lleva su proceso… y ahí estoy yo», dijo el pasado mes de mayo. Dejó de ver la docuserie y se apoyó en los suyos para superar el que era sin duda alguna el peor momento de su vida.

Rocío Flores ha intentado ponerse en la piel de Kiko Rivera para entender su día a día. Los últimos meses para él han sido muy complicados, ya que rompió cualquier vínculo con su madre, ha perdido a su abuela y, además, fallecieron los padres de Irene, a los que él adoraba. Tampoco le ha ayudado estar tan expuesto, una decisión que él ha tomado por motu proprio al hablar en entrevistas en revistas o en programas de televisión.