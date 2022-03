Rocío Flores ha vuelto al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar de todos los frentes que tiene abiertos, tanto ella como su familia. Pues bien, cuando llevamos semanas escuchando que su padre, Antonio David Flores, podría pasar por el altar para dar el ‘sí, quiero’ a Marta Riesco, la joven podría tener algo que decir al respecto. ¿Qué piensa Rocío de que su padre se case con la periodista?

La hija de Rocío Carrasco es bastante clara cuando habla de esto y espera que todavía no den ese paso: «No es el momento, yo creo, pero que cada uno haga lo que quiera. Espero que de momento no se casen todavía. Mi opinión personal es que no es el momento de que Marta le pida el «pack completo», (que significa pasar por el altar y tener hijos)».

Aunque no le gustaría que su padre diera ese paso todavía, Rocío Flores vuelve a dejar claro que cada uno haga lo que considere. Ha querido dejar claro que prefiere vivir en el presente y no pensar en cosas que todavía no han pasado: «Con el tiempo he aprendido que es mejor pensar en el presente y no en el futuro, así que lo que tenga que venir, bienvenido sea», dice rotunda.

Rocío Flores se pronuncia sobre la boda de su padre

Hace unos días, la joven volvía a demostrar que pase lo que pase estará al lado de su padre. Que haya algunos puntos en los que no estén de acuerdo no significa que mantengan una mala relación. De hecho, Rocío considera que es un padrazo y así se lo hizo saber el Día del Padre: «Feliz día del padre hoy y siempre ♥️ gracias por ser nuestro padre, te amamos @antoniodavidflores. Se pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse. Ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Sí mi amor, se puede. Tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse. Ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre, serás. Mi héroe. Por siempre, serás, mi héroe. Se pueden. Robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a parecerse. Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes. Sí mi amor, se pueden. Jurar diez mil verdades de repente y nunca llegaría a parecerse. Ni a un cuarto a la verdad que está en tu mente, corazón. Por siempre, serás, mi héroe».

Marta Riesco ha hablado de las ganas que tiene de casarse

Que Marta Riesco quiere casarse con Antonio David Flores no es un secreto. Fue la propia colaboradora de televisión quien le confesó sus ansiadas ganas de darse el ‘sí, quiero’ con el ex Guardia Civil. «Me encantaría casarme en la playa”, añadió hace unos días durante su intervención en el programa ‘Ya son las ocho’. Está viviendo un gran momento personal y hasta hace unas semanas no se atrevía a hablar de su relación con Antonio David: «Hay cosas que no se pueden negar. Solo hay que verme la cara de que estoy contenta en mi vida y eso es porque estoy contenta», reconocía.

