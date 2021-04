El viernes, Rocío Flores desveló que había intentado ponerse en contacto con su madre, Rocío Carrasco, sin que este le cogiera el teléfono

Rocío Flores ha acudido a las instalaciones de Mediaset horas antes de que su madre, Rocío Carrasco, pise el mismo suelo. Quedan escasas horas para que Rociíto conceda su entrevista más importante y complicada y tenga que responder a todas esas dudas que se han ido cuestionando a lo largo de estas semanas. Mientras tanto, su hija, Rocío Flores, se ha sentado en su puesto de trabajo como colaboradora en ‘El programa de AR’. Este viernes ya estuvo presente donde hizo un llamamiento a su madre, pidiéndole, por favor, que le devuelva las llamadas. Algo que todavía no se ha producido. Así mismo lo ha revelado la hija de Antonio David Flores, que ha confesado que no ha mantenido ningún contacto con su madre.

Rocío Flores es tajante a la hora de responder a si su madre le ha devuelto las llamadas

Tal y como ha revelado Rocío Flores, su madre no le ha devuelto las llamadas y no han mantenido ningún contacto. Los colaboradores del programa le han dicho que quizá Rocío Carrasco había cambiado de número de teléfono, algo que ha negado de manera tajante la joven. Con el semblante serio ha dicho de manera rotunda un «no, no lo ha cambiado». A pesar de que este viernes le pidió que le devolviera las llamadas que le había hecho tan solo unas horas antes, Rocío Carrasco no lo ha hecho, según asegura su hija.

Este viernes, en el mismo plató, hizo un llamamiento a su madre y le suplicó que se pusiera en contacto con ella: «Mamá, lo he intentado por activa y por pasiva. De manera privada. Aquí se ha llegado a cuestionar que yo después de ‘Supervivientes’ no me he puesto en contacto con mi madre. Eso es mentira», había dicho. Ese mismo día confesó que «ayer volví a llamar a mi madre. Otra vez. Dos veces. Y veo ya que la única manera real de poder contactar con ella es públicamente».

La joven asegura que se encuentra más tranquila

«Mamá tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. De verdad. Deja de lado todo esto y habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas pero no quiero más daño», dijo Rocío Flores mirando a cámara y haciéndole una petición pública a su madre. Una petición que días después todavía no se habría efectuado según ha contado la joven en el mencionado programa. Flores no ha querido dar muchos más detalles de cómo está viviendo todo esto, aunque sí que ha asegurado que está mucho más tranquila que la pasada semana. «Estoy más tranquila porque yo he dicho todo lo que tenia que decír, me he aliviado… me siento más tranquila», ha asegurado.