Rocío Flores se reúne con Olga Moreno en plena tormenta mediática

Rocío Flores está pasando sus horas más bajas. La joven siempre ha demostrado estar muy unida a su familia, a la que adora y con la que hace mil planes siempre que los compromisos profesionales se lo permiten. Sin embargo, desde hace unos días vive con tristeza la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. No se ha querido pronunciar al respecto todavía, pero no duda en reunirse con sus familiares cuando puede.

Hace unas horas la veíamos llegar en moto junto a su novio, Manuel Bedmar, al domicilio familiar para reunirse con Olga Moreno. Aunque se sabe que su padre, Antonio David Flores, ha estado en Málaga este pasado fin de semana, se desconoce si se encontraba en la casa familiar cuando Rocío y su novio se acercaron hasta allí.

En plena tormenta mediática, la joven prefiere mantenerse en silencio. Llegaba al domicilio familiar en la moto con su pareja. Mientras escuchaba las preguntas de los reporteros, Rocío Flores luce un rostro serio. Y es que para ella está siendo una situación complicada, porque tanto como con su padre como con Olga mantiene una relación estupenda.

Rocío Flores se reúne con Olga Moreno en el domicilio familiar

La joven no habla frente a las cámaras, con las que sí se muestra enfadada. Sin embargo, sí la vemos continuar con su día a día, sobre todo, en las redes sociales. Con más de 785.000 seguidores en Instagram, Rocío Flores sigue mostrando sus planes, dejando claro que a través de estas plataformas no se va a pronunciar de las polémicas que gira alrededor de su familia. Y más cuando es un tema del que no es protagonista directa.

A pesar de todo lo que se está hablando de su familia estos días, Rocío tiene claro que sigue manteniendo una relación estupenda con la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’. De hecho, durante su participación en el ‘reality’ fue Rocío la que la defendió desde plató. Hace unas semanas también las vimos juntas haciendo un planazo por el cumpleaños de Olga. La sevillana no ha sido nunca de hablar sobre ciertos temas personales en las redes, pero lo hizo hace unos días, destacando así lo que significa para ella Rocío Flores.

«Decirte que te has convertido en una gran mujer. Estoy tan orgullosa de tu personalidad, de tu saber estar, de tu dulzura, del corazón tan GRANDE que tienes, de como cuidas a tu familia y amigos y como estas pendiente de todos nosotros», destacaba Olga. Asimismo, recordaba ante su legión de seguidores en Instagram que Rocío es «muy grande, pero que muy GRANDE» y que la quiere «tu siempre OA». La aludida no tardaba en responderle con palabras de cariño: «Mil gracias Oa. Os quiero con locura», le decía.