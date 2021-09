Rocío Flores responde a Alba Carrillo tras sus ataques: «¡Qué pereza me da!»

Rocío Flores y Alba Carrillo se han convertido en la nueva pareja protagonista de la actualidad. La primera de ellas, al parecer, sin desearlo, pero se ha visto en la obligación de responder a los últimos ataques de la modelo y colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Esta, que nunca ha tenido en su lista de amigos a la joven, atacaba con dureza a la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

«El programa no ha empezado y ¿y ya no te gusta mi madre? Objetiva no eres o, por lo menos, di por qué no te gusta, porque es mi madre y yo soy amiga de tu madre, Rocío Carrasco. A ti tu madre no te dolerá, pero a mí la mía sí me duele y estoy aquí para defenderla, así que te mando un beso, Rocío Flores», comentaba el pasado viernes muy enfadada la colaboradora por la intervención que ha hecho la joven durante intervención en ‘El programa de Ana Rosa’.

Ahora Rocío Flores ha sido preguntada por estas palabras de Alba Carrillo. Aunque aseguraba que desconocía lo que había dicho, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no duda en mostrar qué le ocurre cuando oye el nombre de la modelo: «¡Qué pereza me da!», dice rotunda.

La reacción de Rocío Flores muestra qué piensa de las palabras de Alba Carrillo

«Uffff, que pereza me da, me da una pereza…», dice con cara extrañada. En cuanto a lo que ha dicho sobre ella asegurando que no es objetiva porque es amiga de su madre, la joven se queda boquiabierta: «¿Qué tiene que ver eso? Uff qué equivocada está, qué poco me conoce, pero bueno que no voy a hablar de ella, no he hablado de ella en mi vida no voy a hablar ahora, si ella quiere hablar de mí, que hable… me voy a limitar a comentar un concurso que para eso me contratan», responde rotunda sin querer añadir nada más.

Los ataques que lanzaba Alba Carrillo a Rocío Flores le costaron a la modelo una reprimenda de Sonsoles Ónega. La vuelta a la televisión de la joven fue vitoreada por los colaboradores de ‘Ya es mediodía‘, quienes no dudaban en aplaudir el nuevo aspecto físico de la hija de Antonio David Flores. Algo que, sin ningún tipo de filtros, Alba Carrillo se lanzaba a criticar. «Claro. ¿Qué vais a decir? Si estamos en la productora de… Aquí se quiere mucho a Rocío Flores«, explicaba. Tras esto, insistió: «Respeto y sororidad para las madres y luego ya nos preocupados por la dieta. Mi amiga no tiró a nadie por las escaleras».

Ante esto, Sonsoles Ónega le paraba los pies a Alba Carrillo e insistía en que en el programa todos los colaboradores tenían libertad de expresión para opinar lo que quisieran sin tener miedo a cualquier tipo de represalia. «Parece mentira que no sepas la libertad total y absoluta que tienes para decir lo que te dé la gana. Cuidado con algunas afirmaciones, que no limitan tu libertad, para decir lo que te dé la gana. Luego hablamos porque no vamos a hablar de según qué temas. Aquí defendemos a Rocío Carrasco, si nos parece, y a Rocío Flores«, argumentaba la presentadora.

Un plan familiar para desconectar

Rocío Flores ha estado este fin de semana con su familia en Málaga, con los que se ha reunido para desconectar de la rutina. Se ha ido de comida familiar con su padre, Olga Moreno, su hermano, David Flores, y su novio, Manuel Bedmar. La familia, que se sigue manteniendo unida, salía a comer a una terraza y en el momento del postre inmortalizaban la jornada con esta instantánea. En la imagen se ve a David Flores en actitud cómplice con Olga Moreno a quien agarra cariñosamente del hombro.