Rocío Flores está disfrutando al máximo de su verano más especial. La hija de Antonio David Flores ha aprovechado el fin de semana para hacer una pequeña escapada con su chico, Manuel Bedmar, a Granada. Un viaje en el que la joven ha revelado uno de los mejores regalos que le han hecho por su cumpleaños.

El pasado 13 de octubre, Rocío Flores cumplía años y una de sus mejores amigas le hizo un regalo muy especial. A punto de hacer un año desde entonces, la joven ha recibido este fin de semana el presente en persona y no le ha podido hacer más ilusión. En concreto, este correspondía a hacerse cuatro piercings en donde ella quisiera. La colaboradora de televisión elegía la oreja para hacérselos y le perforaban hasta en cuatro ocasiones. «Me encantan estos regalos tan originales, casi se me junta con el de este año», explicaba.

Ahora bien, Rocío Flores ha dejado claro que los cuatro pendientes de su oreja son insuficientes y ha admitido que le gustaría hacerse más. «Siempre he tenido bastantes pendientes en la oreja pero cuando me fui a ‘Supervivientes‘ me tuve que quitar la mayoría. Hoy era el día de volver a hacérmelos, me quedan tres más para tener la oreja como quiero«, aseveraba.

Se somete a un nuevo retoque estético

En esta escapada, la joven ha estado acompañada por su chico y se han reencontrado con viejos amigos. Este viaje llega después de que Rocío Flores se haya sometido a un nuevo tratamiento estético. La hija de Antonio David Flores se ponía en manos de un cirujano estético para inyectarse ácido hialurónico en los labios además de pincharse boto en la frente y en las patas de gallo. Anteriormente, la joven ya había utilizado esta toxina botulínica en esas zonas y ahora lo ha vuelto a hacer para mantener el efecto.

De la misma forma, también ha retocado sus labios, realzando el volumen y el contorno de estos con ácido hialurónico. Además, la nieta de Rocío Jurado también se ha puesto vitaminas en la cara mediante una nueva técnica llamada Dermapen y que hace que la piel genere colágeno para redensificar el rostro. En este proceso, la joven ha recalcado que no ha sentido dolor, ni miedo, puesto que le teme a las agujas. A lo largo de los próximos días podremos ver el resultado final puesto que ahora podemos notar cierta inflamación. ¡El resultado será muy natural y no tendrá ninguna imperfección!