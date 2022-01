Rocío Flores ha pasado un fin de semana de desconexión, acompañada de su familia en Sevilla. Ha sido lo mejor que ha podido hacer, sobre todo por todo el revuelo mediático que se ha provocado tras la confirmación de la relación entre su padre, Antonio David Flores, y Marta Riesco. Ahora, después de unos días de relax, la joven ha vuelto al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para explicar cómo está la situación familiar.

Se han dicho muchas cosas sobre la relación que tiene ahora Rocío Flores con su padre e incluso se le ha atacado a la joven, diciéndole que podría haber sido manipulada por el ex Guardia Civil. Sin embargo, Rocío ha querido dejar claro que aunque no diga nada públicamente esto no significa que acepte y apruebe todo lo que hace este.

«Yo no protejo a mi padre, cuando yo tengo que decirle algo, se lo digo. Yo lo que no voy a hacer es hablar públicamente de esto. De la persona de la que se está hablando es la persona que nunca me ha dejado sola. Yo tengo conversaciones con él, pero no apoyo algo que no esté bien hecho. Pero yo públicamente no voy a hacer nada. No soy un borrego de mi padre», ha declarado rotunda.

Rocío Flores declara que no va a criticar a su padre públicamente

Rocío Flores ha repetido que aunque no ha querido saber nada, llevaba tiempo viendo cosas raras: «A mí no me negó nada porque no le pregunté. No sé si se lo negó a Olga y si se lo negó y lo supiera, no tendría problemas en decirlo. Desde hace un par de días antes de Reyes noto cosas extrañas. Cuando salió el rumor en octubre, yo en ese momento no lo creía, pero claro, he ido viendo cosas, y decido retirarme. Yo a mi padre y a Marta nunca los he visto juntos. Se ha intentado hablar conmigo por ambas partes, pero no he querido yo», ha apuntado la joven.

Ha sido un fin de semana tranquilo, familiar, pero asegura que todavía está en un proceso de adaptación a la nueva situación: «Estoy en un proceso en el que estoy asimilando todo. Está todo muy reciente. Por muy mal que haya hecho las cosas, no voy a criticar a mi padre públicamente». Pero no quiere hablar más de la cuenta: «No voy a decir nada de la conversación que he tenido con mi padre».

Lo que tiene claro Rocío es que aunque no esté de acuerdo con su padre en muchas cosas, deja claro que su relación no va a cambiar: «La relación con mi padre no se va a fracturar, ahora necesitamos tiempo para asimilar. Yo ya he hablado con él y sabe lo que pienso de todo esto. Después de esto no hemos tenido tiempo de sentarnos de nuevo a hablar».

Las declaraciones de su padre no le han cogido de sorpresa

Después de unos días hablando de él, Antonio David Flores dio la cara saliendo de casa para hablar de cómo estaba viviendo todo el revuelo mediático. Ahora su hija ha querido dejar claro que nadie le ha obligado a salir. Y es que todas las partes han hablado y faltaba su intervención: «Yo a mi padre no le he dicho nada de salir. Yo no tengo nada que ver con la decisión de hablar. No ha estado escondido. Hemos dado la cara, él no está trabajando aquí en Mediaset, ha hecho un comunicado y ha dado estas declaraciones. Haga lo que haga mi padre, va a estar mal visto», ha dicho Rocío.