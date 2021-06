Una vez más, la hija del excolaborador de ‘Sálvame’ ha vuelto a evidenciar que está de parte de su padre.

Este domingo, tras meses de silencio, Antonio David Flores ha reaparecido en una entrevista en YouTube para explicar cómo se ha sentido tras la emisión del documental de Rocío Carrasco. El excolaborador de ‘Sálvame’ ha acusado a la productora del programa, Lá Fábrica de la Tele, de causarle un gran dolor no solo a él, sino también a su familia. Ante esto, Rocío Flores le ha dedicado unas bonitas palabras en las que vuelve a poner de manifiesto que siempre estará de su lado.

Mientras que Antonio David Flores se abría en canal y relataba cómo se había sentido en los últimos meses, Rocío Flores compartía en sus redes sociales una historia en la que dejaba constancia que estaba siguiendo la entrevista y se sentía «agradecida» por ver cómo a su padre le daban voz para contar su versión de los hechos. Además de animar a sus seguidores a que siguieran la conversación, la joven hacía hincapié en que tenía que dar las gracias por ver cómo se comentaba el asunto de forma objetiva.

Sin embargo, minutos antes de que acabara la entrevista, la nieta de Rocío Jurado mandaba un audio para, de nuevo, mostrar públicamente su apoyo incondicional a su progenitor. «Quería decirte que te quiero con todo mi corazón y gracias por ser mi padre«, sentenciaba la que fuera concursante de ‘Supervivientes’. Ante esto, Antonio David Flores reconocía que le había pedido perdón a sus hijos, aunque no por el motivo que en su día reveló Kiko Matamoros en ‘Viva la vida’.

El excolaborador de ‘Sálvame’ indicaba que a lo largo de estos meses había visto vídeos antiguos de él en los que no le había gustado su actitud, algo que le ha servido para pedirle perdón a sus hijos por la imagen que daba cuando tan solo tenía 20 años. Antonio David Flores ha recalcado que no se ha disculpado por el documental puesto que «no soy un maltratador».

No es la primera vez que Rocío Flores se muestra al lado de su padre delante de las cámaras, un gesto que supone un auténtico jarro de agua fría para su madre. La última vez que lo hizo, la joven insistió en ‘El programa de Ana Rosa’ en que la versión de Rocío Carrasco no era cierto y le pidió que parara debido al daño que le estaba haciendo a toda su familia. Un llamamiento que no obtuvo respuesta y sobre el que la hija de Rocío Jurado explicó que se trataba de una maniobra para que no siguiera hablando de Antonio David Flores y promovida por este último.

Antonio David Flores se siente humillado y defenestrado

Antonio David Flores ha concedido su primera entrevista en el canal de YouTube de JaviOliveira y CadenaJuanjoVlog tras varios meses de silencio a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco. El excolaborador de ‘Sálvame’ ha asegurado que ha vivido los peores meses de su vida y ha tachado a La Fábrica de la Tele, la productora en la que trabajaba, de haber contribuido a los «meses de linchamiento«. «La empresa ha pretendido hacer con este documental con la intención de que solo hubiera una voz unidireccional«, comenzaba a decir visiblemente afectado, al borde del llanto, y aseguraba que la historia que ha contado Rocío Carrasco «no es la verdad«.

«Detrás del negocio de ellos hay una familia a la que se le ha hecho mucho daño, hay una persona, en este caso yo, que se le ha defenestrado, se le ha despedido públicamente, se le ha destrozado la vida, le han señalado mediáticamente ante un país», proseguía. El que fuera Guardia Civil ha reconocido que sus seguidores le han dado fuerza para seguir adelante. Sobre el apoyo que está recibiendo, Antonio David Flores ha asegurado que «la voz de la calle» coincidía con él en tachar al programa de ser «una absoluta barbaridad, igual me sale llamarle terrorismo mediático, linchamiento mediático«.