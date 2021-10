La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha pedido consejo en su perfil de Instagram para conocer remedios para pasar mejores noches y así poder descansar a pesar de la tos que tiene.

Rocío Flores es cada vez más activa en las redes sociales. Aunque hay etapas en las que prefiere estar más inactiva por su salud mental, hay otras en las que decide compartir todo con sus seguidores en Instagram. Eso es lo que ha hecho recientemente, cuando ha querido desvelar que lleva unos días mala con un problema de salud del que ha tenido que pedir consejo para superar.

«Ayer, mientras Facebook, WhatsApp e Instagram se caía, yo estaba en el médico porque llevo como una semana con una tos impresionante. Fui y me dijeron que tenía lo que me imaginaba, que tenía bronquitis. Además, tengo bastantes pitidos, así que el médico me mandó antiobióticos y los inhaladores, porque como soy asmática…», empezaba explicando en Stories, mostrando la voz ronca que tiene.

La joven lo ha querido contar para pedir consejo a sus seguidores, a ver si conocen algún remedio casero para que este problema de salud sea más llevadero. «Me paso por aquí para ver si hay alguien que tenga un remedio casero que no sea la cebolla, porque me la voy a poner ya, para quitarme esta tos», dice mientras tose.

Rocío Flores ha compartido con sus seguidores que tiene bronquitis

«Lo necesito para por las noches, a ver si consigo descansar algo. Esta noche no he dormido nada. A ver si me puedes decir algo que me sirva», ha terminado diciendo. Unas horas después, volvía a aparecer en las redes sociales para compartir con todos algunos de los remedios que le habían dicho. «He decidido ponerme la cebolla, miel que me dio mi suegra, que es natural, y la leche con miel. Hay muchos remedios que no había escuchado en mi vida, como meter la cabeza en el congelador», dice divertida.

Uno de los remedios ha sido tomarse un vaso de leche con miel

Después de haber llevado a cabo algunos remedios, Rocío Flores asegura que no ha pasado buena noche. A pesar de que ha intentado todo, al final la joven no ha podido dormir cómoda. De hecho, se ha hecho hasta una foto de su cara, pero asegura que no la va a enseñar porque le da mucho miedo. «Os podéis imaginar la noche que he pasado. Tenía que pasar con este antibiótico tres días y si no mejoraba, tenía que probar con uno más fuerte. Creo que es lo que me va a terminar pasando. Pero bueno, no pasa nada, que todo lo malo sea eso», ha terminado diciendo convencida de que se encontrará mejor en los próximos días.

Ha celebrado el cumpleaños de Olga Moreno

Rocío Flores y Olga Moreno llevan semanas sin dejarse ver juntas. Ahora han encontrado el momento para disfrutar de un plan de lo más relajante para ponerse al día, a pesar de que la joven está con mal cuerpo. Ambas han querido relajarse juntas en un spa, donde han disfrutado de un circuito de varios tratamientos: unos masajes faciales y un masaje completo corporal. Para ello, han estado juntas en todo momento y no han dudado en compartir imágenes del ratito tan agradable que han pasado juntas. Aunque no han podido hablar mucho durante los tratamientos, el hecho de haber pasado tiempo juntas ya les da mucha felicidad.