Rocío Flores no solo dedica su vida a acudir una vez a la semana al plató de ‘El programa de Ana Rosa’. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco tiene otros frentes profesionales en su vida, lo que le obliga a ocupar tiempo de su día a día para cumplir con ellos. Sin embargo, siempre ha preferido no hablar de todo lo que hace cuando nadie la ve. Hasta ahora. La joven acaba de compartir un Stories en el que revela qué hace cuando no está en la tele.

La joven ha querido desvelar ahora a qué dedica sus mañanas. El hecho de ser colaboradora de televisión y también de ser una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país le obliga a cuadrar muchas veces la agenda. Pues es eso a lo que dedica su tiempo cuando no tiene que visitar el plató de su programa.

«A tope. Reuniones, estudiar y adelantar trabajo. La otra parte que no se ve de mí en las redes», ha escrito junto a un vídeo en el que la vemos con su agenda, una libreta y su ordenador. Rocío Flores tiene que buscar tiempo para hacer todas estas gestiones y por primera vez enseña que no solo tiene tiempo para viajar a Madrid y para hacerse sesiones de fotos para su perfil de Instagram.

Rocío Flores enseña lo que hace cuando no está en la tele

Pero no es de extrañar que tenga que dedicar tiempo a algunas obligaciones. Ella misma se define como una «business woman», («mujer de negocios») en su perfil de Instagram. A su labor como colaboradora de televisión tiene que sumar que sigue formándose. Después de graduarse en un grado superior de Dietética, hace unos meses se matriculó en un grado superior de formación profesional relacionado con la Administración y la gestión financiera de la empresa en el MEDAC.

Estos estudios los lleva a cabo de manera online, lo que le permite seguir cumpliendo con el resto de sus compromisos profesionales. Pero a los estudios, Rocío Flores tiene que prestar mucha atención a su labor como ‘influencer’. No hay que olvidar que cuenta con más de 789.000 seguidores en Instagram, lo que hace que sea imagen de algunas marcas de moda y de productos de belleza, y que incluso tenga que quedar con algún fotógrafo para realizar sesiones de fotos.

Un perfil de Instagram requiere estar actualizado, por lo que la joven se ve en la necesidad de hacerse fotos con el objetivo de ir colgándolas. Las marcas de moda no son los únicos que contactan con Rocío, ya que muchas empresas, de diferente índole, también le piden ser imagen de sus productos. Hace unas semanas, precisamente, una marca de colchones confiaba en ella para promocionar uno de sus modelos.

