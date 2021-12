Rocío Flores y Olga Moreno han dejado claro una vez más que su buena relación está por encima de todo. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ y la expareja de Antonio David Flores han dejado claro que a pesar de cómo es la situación familiar, ambas están por encima de eso. Aunque el padre de la joven confirmó que habían tomado la decisión de separarse, con el paso de las semanas han demostrado que sigue reinando la buena sintonía entre ellos.

Tanto es así que además de celebrar fechas especiales juntos, Rocío Flores no duda en quedar con Olga Moreno siempre que sus agendas profesionales se lo permiten. Aprovechando que las dos están en Málaga, ambas han quedado para comer en un restaurante en compañía de una amiga en común. Se dejaron ver en la terraza del local, la mejor opción para evitar los contagios de coronavirus.

Tras ponerse al día de todo, Rocío y Olga abandonaron el local juntas. Lo hicieron en el coche de la joven, que iba oculta bajo una gorra oscura para tratar pasar desapercibida, algo que no consiguió. Prefieron no hacer ningún tipo de declaración pública, pero mientras abandonaban el lugar de la comida, ambas se dejaron ver hablando animadamente en el interior del coche.

Rocío Flores y Olga Moreno se apuntan a un plan con amigas

Vídeo: Europa Press.

Este es el plan informal que las ha vuelto a unir. Desde que se confirmara la separación entre la sevillana y Antonio David Flores, la primera de ellas no ha dudado en mantenerse alejada de los medios. De hecho, no ha hecho ninguna declaración al respecto. La joven se ha limitado a hablar en el plató de su programa, pero siempre midiendo sus palabras por el bien de los dos protagonistas.

Pero esta reunión informal no ha sido la única que han tenido Rocío y Olga en las últimas semanas. Hace apenas unos días, la sevillana también se reunió con los hijos de su marido para celebrar el cumpleaños de David Flores. Antonio David Flores y Olga se han reunido para celebrar el cumpleaños de David, que ha cumplido 23 años. Rocío Flores fue la encargada de desvelar que la cita que volvía a unir a la expareja tras su ruptura. «Lo más importante fue celebrarlo en familia», declaró la joven orgullosa.

Pero no todo ha sido felicidad en el día de cumpleaños de su hermano. En la aparición que hizo este pasado jueves al programa en el que colabora, Rocío confesaba que su madre, Rocío Carrasco, no había felicitado a su hermano. «Mi madre no ha felicitado a mi hermano. Te mentiría si te dijera que sí», decía emocionada.