No son buenos tiempos para la familia Flores. A pesar de que parecía que volvían a levantar cabeza tras la docuserie de Rocío Carrasco, la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno ha supuesto un nuevo golpe para ellos. Sobre todo, por la unión que los hijos del malagueño mantienen con Olga. No será fácil para ambos sobrellevar su ausencia y así lo ha dejado claro la propia Rocío Flores en las últimas horas, donde se ha confesado sobre la falta que le hace la famosa ‘Oa’. «A veces la distancia nos separa más de la cuenta de las personas a las que queremos. No sabéis lo que nos reconfortan estos momentos. ¿Dónde firmo por un beso de todas las noches?», ha escrito junto a una imagen en la que aparecen ambas mientras que Olga le da un beso a Rocío en su mejilla. Un gesto con el que demuestra que, a pesar de todo, están inmensamente unidas ante la adversidad.

Aunque lo cierto es que Rocío está ya independizada, siempre que podía se acercaba a la casa familiar en la que ha residido durante los últimos años. A partir de ahora algo cambiará en su rutina, siendo Antonio David el que estaría buscando un nuevo piso al que mudarse, según han apuntado algunas voces. Tras varios meses de crisis sentimental, la pareja que parecía inquebrantable ha saltado por los aires y ya han iniciado caminos por separado. Una ruptura que no lleva consigo el mal rollo, prueba de ello, que sus hijos sigan unidos a Olga como si nada hubiera pasado. Eso sí, la añorarán y será difícil adaptarse a esta nueva vida sin que ella esté tan presente.

La relación de Antonio David y Olga ha durado más de 20 años, dos décadas que han servido para que el vínculo con sus respectivas familias se afiance. Tanto es así que durante la participación de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ tanto Rocío como su hermano David se convirtieron en sus mayores fans, un reality en el que Olga Moreno se abrió en canal sobre su día a día. Entonces, explicó que David Flores «moría con ella», según sus propias palabras, y que la elegiría a ella por encima de todo. Estas palabras llevaron a una gran pregunta: ¿Con quién se quedará ahora David Flores? Aunque esta cuestión todavía no tiene respuesta, lo cierto es que ni él ni Rocío Flores están dispuestos a día de hoy a elegir.

Olga Moreno tras la confirmación de la separación no ha querido pronunciarse. La malagueña acude a su puesto de trabajo con normalidad y no quiere entrar en detalles acerca de qué ha sucedido en su matrimonio. Con un bache que no han podido superar, nadie duda de que el 2021 ha sido devastador para la familia Flores. Ahora solo quedan algunos meses para saber qué nuevos bombazos destapa Rocío Carrasco en ‘En el nombre de Rocío’, un proyecto que ya está siendo grabado.

Quien quizás rompa muy pronto su silencio y desvele cómo se encuentra es Antonio David Flores, quien aterrizó en Youtube hace pocas semanas con su propio canal. Esta es la única vía en la que aparentemente no se siente juzgado y en la que se siente con total libertad para hablar.