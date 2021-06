Rocío Flores ha desvelado qué hay de cierto en los rumores que apuntan a ella como posible fichaje de ‘GH VIP’, un reality de mucho éxito en televisión.

Las 60 horas de grabación de Rocío Carrasco para su docuserie han convertido en protagonistas a varios miembros de su familia. Entre ellos a Rocío Flores, quien en un primer momento trató de tender puentes, siendo poco después cuando dio un paso atrás. La joven permanece al lado de su padre, Antonio David Flores, y por el momento son varias las ofertas que habrían llegado a su mesa. Justo después de confirmarse que habrá segunda temporada del documental de Rociito, suenan con fuerza rumores de participación de Rocío Flores en televisión. Mientras hay quien da por hecho que contará su verdad en la pequeña pantalla, hay quien asegura que ha sido tanteada para concursar en ‘Gran hermano VIP’. Con gran impacto e interés mediático, lo cierto es que sería un bombazo su fichaje, sin embargo, ella se ha apresurado a explicar si irá o no al reality.

«Buenos días. Después de ver en varios sitios digitales que se ha publicado mi posible participación en ‘GH VIP’, desmiento la noticia por completo. No es real. Feliz martes», escribe la joven en sus stories. Ha sido este mismo martes por la mañana cuando Rocío Flores ha querido zanjar los rumores y es que la joven no tiene la cabeza ahora para pensar en ningún programa de televisión. Su única intención es la de desconectar y volcarse en su familia, dejando de lado posibles guerras en la pequeña pantalla. Ella, por el momento, continúa con su trabajo fuera y dentro de la televisión y, aunque apenas ha dado declaraciones sobre la confirmación de la segunda temporada de la docuserie, sí que ha insistido en que se lo imaginaba. A pesar de que los últimos meses para ella y los suyos han sido especialmente difíciles, Rocío Flores es consciente que lo que se avecina no será mucho mejor.

Si aceptara la propuesta de participar en un programa en el que tuviera que convivir 24 horas al día, quizás eso dificultaría las cosas. Volvería a estar en el ojo del huracán tanto ella como su familia, algo que ella, por el momento, está deseando evitar a toda costa. Económicamente sería una ayuda y un motivo de peso, eso sí, no lo suficiente como para que se lo plantee en la actualidad. Por ‘Supervivientes’ hizo el esfuerzo y lo volvería a hacer, pero otro formato no entra en sus planes. A partir del mes de septiembre está previsto que Rocío Carrasco vuelva a colarse en millones de hogares españoles. Esta vez para hablar de la relación con sus tíos y sobre Ortega Cano, revelaciones que de nuevo pondrán a todos en el punto de mira. Sin saberse todavía si tomarán medidas tras sus confesiones y si acercarán o no posturas con Rociito en el futuro, nadie duda de que están cansados de esta polémica que tanto debate ha generado en redes sociales.