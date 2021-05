Rocío Flores ha revelado qué opina de las confesiones de Olga Moreno desde ‘Supervivientes’ y ha explicado que algunas de ellas le hacen daño.rocío carrasco

Pasada la una de la noche Rocío Flores se ha confesado sobre qué opina del último llanto de Olga Moreno. A pesar de que ella le pidió a la esposa de Antonio David Flores que dejara de lado la mochila personal que se llevaba a Honduras y se centrara en la aventura selvática, para la empresaria está siendo muy difícil dejar todo esto atrás. La malagueña no ha podido evitar hablar del infierno que ha vivido, relatando incluso ciertos instantes de la vida de Rocío Carrasco. «Nos lo han puesto muy difícil. Un divorcio, separación, dos niños, quince días sin ver a su padre. Punto y final. Los cuida lo máximo posible, no hay más. Que no se diga que si yo soy madre, yo no soy madre. Yo soy madre de mi hija y ya está. Cuídalos como oro en paño, que yo los cuidaré también…Los niños que lo han vivido, tanto dolor y ahora, ¿La culpa es de él?…Me cago en los…», decía en ‘Supervivientes’. Sus palabras iban subiendo de tono hasta tal punto que incluso Rocío Flores ha desaprobado su actitud en la isla.

«Es una situación bastante complicada para todo el mundo, la primera para mí. Al final son sus vivencias, lleva 20 años formando parte de mi vida. A la vista está de que cada uno puede decir lo que quiera cuando quiera, yo opté por otra decisión. Antes de que se fuera le dije que se olvidara de su vida de fuera, ya no es por el documental, ya es por tu propia salud. Entiendo que es persona y debe de explotar», comenzaba diciendo Rocío Flores desde plató este martes. Aunque Olga Moreno se fue a Honduras habiendo visto solo dos capítulos, la pareja de Antonio David era consciente del tsunami que llegaba a la vida de ella y su familia. «Se había emitido el 0, el 1 y el 2 que era el embarazo de David no lo vio. No lo vio porque le dije que no lo viera porque iba a estar incomunicada y eso iba a ser bastante duro», ha añadido Rocío Flores.

La joven cree que Olga Moreno no se hace una idea del impacto que está teniendo la docuserie de Rocío Carrasco en nuestro país, no obstante, le ha hecho un ruego, ya que sus desahogos le están haciendo sufrir. «A mí no me hace bien. No es que no me guste, yo lo entiendo. Habla bajo el dolor que hemos podido pasar nosotros, pero por la situación en la que me encuentro no me hace bien, tampoco me hace bien verla así», decía Rocío después de ver a Olga hecha un mar de lágrimas. Ha sido Steisy quien le ha preguntado por ciertas palabras con las que Olga se refiere a Rocíito, algo que ella no aprueba ahora ni tampoco aprobará en el futuro. «No voy a justificar lo injustificable. Es una frase totalmente desafortunada. Es una expresión, que yo que conozco a Olga…ya vale», ha finalizado la influencer.