Rocío Carrasco ha asegurado que sus dos hijos, Rocío Flores y David Flores, han sido el motivo para guardar silencio durante todos estos años

Mucho se ha hablado de por qué Rocío Carrasco ha estado más de veinte años callada y ha decidido ahora «contar su verdad para seguir viva». Mucho se ha cuestionado su testimonio y los motivos que le llevarían ahora a sentarse en un plató de televisión a relatar todo lo que ha vivido a lo largo de estos años por culpa de su ex, Antonio David Flores. Ahora, ha sido ella quien ha confesado el único y verdadero motivo por el que ha callado hasta ahora: «Yo tenía dos motivos por los que no contaba mi verdad, lo estoy contando hoy, cuando uno tiene 24 y otro 22. Lo estoy contando hoy, pero he procurado que ellos crecieran con la figura de su padre intacta», ha asegurado.

Rocío Carrasco habla de que ha protegido a sus hijos de la figura de su padre

Según ha contado Rocío Carrasco, ella nunca ha querido que sus hijos crecieran conociendo la verdadera manera de ser de su figura paterna, que ellos tenían como un referente. Aún así, ha asegurado que Antonio David Flores debía de haber tomado otra posición a lo largo de estos años: «Se debería de haber encargado de que su hija se hubiera alejado de esto, que hubiera sido de otra manera, de que tuviera a la figura de su madre intacta«, dice. Ella confiesa que le hubiera gustado que su ex hubiera hecho las cosas como ella las ha hecho a lo largo de todos estos años.

Rocío Carrasco asegura que, a pesar de estar contando ahora su verdad, nada de todo esto le devuelve lo que no ha vivido con sus hijos. Para la hija de Rocío Jurado, la condena a su hija fue uno de los momentos más difíciles para ella. «A mí esa condena que ella tiene no me reporta ningún beneficio, a mí eso solo me reporta sufrimiento. A mí no me reconforta nada de eso. A mi no me devuelve nadie las cosas que yo no he vivido con mis hijos. A mi no me devuelve nadie un beso de mi hija, y nadie ha hecho nada», cuenta.

Rociíto se queja de que nadie se ha parado a pensar si la historia que contaba Antonio David Flores contra ella era la verdadera o no. Confiesa que le duele que nadie haya hecho nada y que no le hayan dado ni el beneficio de la duda: «Ni medios de comunicación ni Justicia en ese sentido. Todo el mundo le ha bailado el agua, todo el mundo ha contribuido a que esto sucediera de una manera u otra«, ha sentenciado.