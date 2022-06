Rocío Flores se reencontró con SEMANA este pasado martes en un evento público al que acudió durante su estancia en Madrid, donde está por trabajo. Lo hacía horas antes de que su primer posado en bikini en SEMANA saliera a la venta en los kioscos y supermercados de la geografía española. Es la primera vez que se atreve a dar este paso y no puede esconder su nerviosismo. Ese nerviosismo lo tuvo durante la sesión de fotos y también ahora, cuando su espectacular figura en ropa de baño está presente en todos los kioscos de nuestro país.

La joven ha confesado su nerviosismo por dar este paso

«Estaba muy nerviosa al principio. Para nadie es fácil posar en bañador y más cuando te ve toda España. Estoy nerviosa ahora, pero muy feliz con el resultado. Me da un poco de vértigo lo que la gente pueda pensar y opinar de esta portada, pero estoy feliz, porque estoy contenta con el resultado», ha empezado diciendo a SEMANA.

Además, se atreve a confesar la verdadera razón por la que da este paso cuando nunca antes lo había hecho: «Es una historia personal que me apetecía compartir», explica rotunda y feliz por el resultado de la sesión de fotos. El resultado lo podrás ver en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en los puntos de venta habitual. Rocío Flores no duda en animar todos los lectores de SEMANA para que vayan al kiosco y vean su primera vez posando en bañador, algo que no había hecho ni en sus redes sociales.

Es la primera vez que se le ve en ropa de baño públicamente

Para ver el resultado de esta sesión de fotos y del que está muy orgullosa Rocío solo tienes que hacerte con el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles. Ha sido una decisión difícil de tomar, pero está feliz con haberlo hecho. «Lo he pasado mal, pero ahora soy la mujer nueva». Así de contundente se expresa Rocío Flores en el nuevo número de SEMANA. Es la exclusiva más esperada. La nieta de Rocío Jurado ha dado un paso muy importante en su vida: ofrecer su primer posado en bañador y en bikini en un amplio reportaje en el que muestra su nueva figura. Unas extraordinarias fotografías acompañadas de una exclusiva en la que la joven habla de cómo le ha cambiado la vida.

Rocío Flores ha perdido 25 kilos y, tras un cambio en sus hábitos alimenticios y varias operaciones estéticas, ahora luce un cuerpo espectacular que solo se puede ver en las páginas de la revista SEMANA que sale a la venta este miércoles 22 de junio y que puedes adquirir en tu kiosco, supermercado o descargando la versión online AQUÍ.

Ha mejorado su alimentación y se ha sometido a operaciones estéticas

Con ella repasamos sus traumas, sus complejos, sus episodios de ansiedad, sus problemas personales… La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha atrevido por fin a sentarse en una revista y ha elegido a SEMANA para hacerlo. ¿Por qué ahora y no antes?, le peguntamos. «Me siento mucho mejor conmigo misma para hacer esta exclusiva. He cambiado por dentro y por fuera», responde, no sin cierta timidez.

Hasta ahora solo se había atrevido a acudir a la televisión como colaboradora, pero hay un motivo para haberse atrevido a dar este paso. Como ella misma nos dice: «Me quiero a mí misma más que nunca». Y es por ello que Rocío se ha quitado esa coraza que lleva desde hace años por sus especiales circunstancias personales y familiares. Y así lo reconoce: “Lo he pasado mal, pero estoy muy cerca de ser la mujer que quiero ser”. Solo en SEMANA podrás ver a la nueva Rocío Flores.