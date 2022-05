Rocío Flores pasa casi todos los días de entre semana en un tren. El hecho de que viva en Málaga hace que necesite coger el AVE siempre que tiene que estar a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales con los programas con los que colabora. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores normalmente no cuenta cómo son estos trayectos, porque suelen ser todos iguales. Sin embargo, este lunes hacía un viaje y ha vivido una bonita experiencia con unas personas mayores que no ha podido evitar compartir con sus seguidores.

Rocío Flores cuenta una experiencia con una pareja de ancianos

«Llevo todo el viaje en una mesa de cuatro frente a un matrimonio de personas mayores. El señor me ha reconocido por el peinado. me dice: «ayer te vimos». La señora súper agradable me dice: «hija, que te ha reconocido». Pero fijaros los valores que tienen y cómo son que aparte de tener una conversación amable conmigo, preocupándose de cómo estaba yo, que si volvía a casa», ha empezado explicando sobre lo que ha vivido durante el regreso a Málaga.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Rocío Flores ha podido experimentar algo más con esta pareja: «El hombre ha ido a la cafetería y me ha preguntado que si quería algo. Llevo muchas horas de trenes, pero jamás me había encontrado con un matrimonio con tanta complicidad y tanto amor que se les nota. Os juro que se me saltan las lágrimas», ha continuado explicando.

Ha sido el viaje más increíble que ha vivido en años

Y la joven no puede evitar la emoción y la añoranza al ver a una pareja tan unida: «Llevo todo el viaje mirándolos cómo están pendientes el uno del otro y cómo se miran (quizás esto debería de ser lo normal, pero no lo veo a menudo). Gente buena por el mundo que se paran realmente a hablar contigo y a preocuparse por ti, a darte consejos y se me encogió el corazón. Querido matrimonio, me habéis alegrado el lunes. Veros me ha llegado al corazón», ha terminado diciendo emocionada.

Una vida expuesta, con sus cosas buenas y menos buenas

Para Rocío Flores está siendo una etapa de buenas y malas noticias. En cuanto al lado bueno de ser un personaje conocido es que está disfrutando de la mejor época profesional. Desde hace un tiempo colabora en dos programas de Telecinco, donde ha demostrado que su familia está por encima de todo. Y es que la ha defendido siempre a capa y espada. Estar en el foco de la noticia no siempre trae cosas buenas. Rocío Flores ha sufrido mucho por todo lo que se ha dicho sobre su padre y Olga Moreno, con la que ha presumido de tener una relación increíble a pesar de que ambos decidieron tomar caminos separados.