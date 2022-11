Rocío Flores ya no tiene tantas oportunidades de compartir tiempo de calidad con su tía, Gloria Camila Ortega, porque sus viajes a Madrid se han visto mermados considerablemente desde que rompiese su vínculo profesional con ‘El programa de Ana Rosa’ en el que colaboraba. Las negociaciones para sentarse de nuevo en el plató se han visto enfangadas, lo que hace que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no venga a la capital cada semana como hacía hasta el pasado mes de junio. Pero esta semana sí que ha viajado a Madrid para estar al lado de Gloria Camila, que no atraviesa un buen momento personal y por el que ha decidido retirarse de la vida pública y centrarse en velar por su propia salud mental confiando en la terapia como la mejor vía para recuperar la estabilidad interna.

Pero esta semana Rocío Flores tenía una cita en el estreno de un espectáculo de circo y de paso ha prolongado su estancia para estar unos días junto a Gloria Camila y conocer de primera mano cómo se encuentra ahora que atraviesa uno de sus momentos más delicados. Así, las hemos podido ver juntas este miércoles comiendo en un conocido restaurante de Madrid. Llegaron por separado, pero tras pasar un buen rato compartiendo mesa y mantel, además de muchas confidencias y atesorando nuevos recuerdos, han abandonado el establecimiento a la vez, dejando que las cámaras fuesen testigo de su cariñosa despedida, en la que no faltó un sincero abrazo con el que se decían todo.

Gloria Camila, en su decisión de retirarse de la vida pública desde que saliese de ‘Pesadilla en el paraíso’ y verse desbordada por la situación familiar que se encontró, ha optado por no hablar con los reporteros. Tan solo quiso dejar claro que es “mentira” que piense desaparecer de los medios de forma definitiva, por lo que llegará el día en el que regresará a los platós de televisión y a su vida tal y como era antes de entrar en el reality. La que sí ha hablado sin problemas ha sido Rocío Flores, al menos sí sobre cómo ha visto a su tía y si la apoya en su determinación de apostar por su salud mental antes de cualquier otra cuestión: “Yo lo que sea mejor para ella, la apoyo, claro está. Siempre”, sentencia, a la vez que dice haberla visto “bien”.

Ahora bien, hay cuestiones más delicadas que Rocío Flores atiendo con cierta tensión, pues parece que el calvario que rodea a su familia no tiene fin y los capítulos ya le cansan. Se le pregunta sobre las últimas informaciones que se han publicado respecto a su madre, Rocío Carrasco, que ha cargado contra José Ortega Cano y Amador Mohedano. También se le pregunta sobre la separación del diestro con Ana María Aldón y no duda incluso en dejarle las cosas claras a Gema Aldón tras haberse encontrado con Rocío Carrasco en el plató de ‘Sálvame’. Vea el vídeo para conocer cómo responde Rocío Flores a estas cuestiones peliagudas y a las que responde sin mayor reparo, aunque siempre con cuidado de no avivar la guerra que cada vez se cobra más víctimas mediáticamente.