Rocío Flores llevaba 25 días sin aparecer en un plató. Sin embargo, este jueves ha vuelto a ‘El programa de Ana Rosa’ y lo ha hecho con toda la artillería, pues por primera vez ha hablado sobre Fidel Albiac sin ningún tapujo. A pesar de que para Rocío Carrasco su pareja es «un ser de luz», su hija Rocío opina todo lo contrario y así lo ha revelado en el club social. «Mi padre es un ser y Fidel «es un ser de luz» y él no tiene luz», ha comenzado diciendo muy enfadada. Aunque todavía no ha roto su silencio sobre lo vivido durante su infancia y adolescencia en casa de su madre, ha lanzado una advertencia públicamente.

«Las mismas personas que llevan años calladas son las que ahora le ponen en lo más alto, pero las únicas persona que han vivido en esa casa somos yo y mi hermano. Si a mí algún día me da la gana y cuento mis vivencias, se cae España. Entonces vamos a tener más cordura, porque la libertad la tenemos ahora pero hace un tiempo no había libertad para expresar absolutamente nada», ha continuado. De este modo, deja claro que su versión nada tiene que ver con la que su progenitora ha dado en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Eso sí, en sus planes no está contarlo en un plató, lo que hace pensar que sí lo haría en una docuserie.

Cabe recordar que en la primera temporada Rociito relataba la paliza que su hija le dio en el año 2012, un día que, sin duda marcó un antes y un después en su vida. Entonces, ella insistió en la exquisita relación que previamente habían forjado Fidel y su hija, sin embargo, estas palabras de Rocío Flores desmienten de nuevo a su madre. «La relación que ellos dos tenían era buenísima. Rocío tenía un problema y se lo contaba a él y yo no quería que eso se estropeara», comentó la hija de Rocío Jurado. Un vínculo que supuestamente ella intentó cuidar no contándole las salidas de tono que su hija Rocío tenía con ella. «Cuando ella me insultaba y me desafiaba de una manera tan brutal Fidel nunca estaba. Solo una vez que estábamos en la cocina y ella me increpó y me insultó, y le dije ‘Rocío no me hables así, Rocío vete a tu cuarto’ y cuando se iba me dijo: ‘a ver si te mueres pronto, hija de p** y Fidel entró en ese momento», aseguró Carrasco.

Rocío Flores: «No tengo miedo a decir lo que pienso»

Pero, ¿qué tiene que decir de su madre Rocío Flores? La hija de Antonio Davis Flores ha aclarado que siempre se ha portado bien con su madre, aunque no ha entrado en detalles sobre sucesos que sí han salido a la luz en televisión. «Siempre he pensado que es mi madre, la respeto ante todo porque es lo único que he hecho. Jamás nadie me ha podido escuchar hablando mal de ella, jamás he atacado a mi madre y siempre la he respetado, siempre he estado ahí, siempre siempre. Todo está muy bien, vamos a esperar a la docuserie…Te juro que viéndolo me ha pasado por mi cabeza toda mi vida. No tengo miedo a decir lo que pienso», ha explicado Rocío Flores.

